„Mapu jsem si prošel podrobně a myslím, že drtivá většina označení sedí úplně přesně. Je to dobrý nápad, horší už je promítnutí získaných informací do praxe. Stačí se podívat co se z minulých let změnilo, na komentáře lidí. Nic moc se neděje, stále se poukazuje na stejné problémy, stejná místa,“ měl pocit marnosti Jan Kadraba.

Divoké devadesátky na jihu Moravy: 14 neobjasněných případů a doživotí za vraždu

Největší problém Znojma jsou drogy na ulici. Ani ve dne se obyvatelé necítí dobře na cestě podél autobusového nádraží či v městském parku nad Mariánským náměstím „Smutné, že nedávno zkultivovaný park obývají převážně nepřizpůsobiví jedinci, čímž ho činí prakticky nepřístupným pro ostatní občany,“ připojil komentář k Hornímu parku jeden z autorů označení.

Varující červenou barvou zdůraznili lidé i některé boční uličky v centru Znojma nebo Horní náměstí. Právě tam se setkávají s problémovými skupinkami nejčastěji.

Podle představitelůů radnice jsou znalosti obyvatel důležité. „Cílem je získat informace a názory občanů na lokality, ve kterých bydlí. Výsledky využijeme jako podklad pro plánování investičních akcí, vytváření koncepcí dopravy nebo jako informace pro městskou policii,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.

Pocitová mapa Znojmo:



Poprvé ji lidé vyplňovali v roce 2016, zapojilo se 300 občanů



Podruhé v roce 2018, zapojilo se 170 občanů



Potřetí v roce 2021, zapojilo se na 500 občanů, kteří označili na 6000 míst.



Výsledky nyní úředníci vyhodnocují



Lidé ji najdou na webu pocitovamapa.nszm.cz/znojmo-2021

Činnost drogově závislých podle něj přebírají republikoví policisté a situaci sledují. „Není ale k prospěchu věci uvádět podrobnosti. Nechceme totiž lidem, kterých se to týká, dávat návod, jak se mají chovat,“ naznačil Malačka.

Obyvatele Znojma trápí i místa, kde s obavami přechází silnice kvůli nepřehledné dopravní situaci, či podle mnohých notoricky známé zanedbané lokality. „Snad se město pochlapí a začne se něco dít, například aktivity okolo zanedbaného místa na Aninské ulici by mohly být pozitivním signálem. Ale je to zřejmě všechno šíleně pomalé a taky otázka peněz a priorit. Pocitovou mapu má město už kolik let a vcelku nikdy se nic moc nedělo, tak nevím,“ zamýšlel se Kadraba.

Naopak si lidé v mapě pochvalují třeba Dolní park, úpravu Obrokové ulice či západní část města s historickými budovami a přírodou vedoucí k řece Dyji. Víc zeleně by si přáli například podél Vídeňské a Pražské ulice. „Je pravda, že za poslední roky se město změnilo k lepšímu, i když jsou tu pořád rezervy na zlepšení,“ vyjádřil se v centru města Pavel Koubek.