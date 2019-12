Protože se s rodinou zemřelých dětí znala ze sociální sítě, snažila se jí hned od začátku pomoci. „Věděla jsem, že matka, která děti vychovávala bez otce, nemá potřebné peníze na hrob dětí. Proto jsem se spojila s jedním sdružením, které mi pomohlo zorganizovat sbírku na důstojný hrob pro zemřelé děti. Vybrali jsme celkem pětašedesát tisíc korun. Díky hodným lidem, dárcům, kteří posílali co mohli, mají od letošního prosince děti konečně důstojný hrob,“ říká Dudešková.

Se zesnulými dětmi se před časem několikrát osobně potkala. „Byly to moc krásné a hodné děti. Byly vychované, vděčné za každou maličkost. Ta nejstarší, Anička, by se pro ostatní rozdala. Začalo se jim konečně dařit, jejich matka si našla práci a plánovali i výlet do Paříže, což byl Aniččin sen. Všechno se kvůli požáru rozplynulo,“ neudrží slzy jinak usměvavá žena.

Sama Dudešková má přitom nepěkné zážitky z dětství „Nás bylo pět dětí. Máma byla alkoholička. V životě jsme nic neměli, žili jsme o hladu, zažila jsem opravdu bídu. S prvním mužem jsem zažila osm let domácího násilí. Proto se snažím pomáhat ostatním matkám a jejich dětem, aby podobné věci nemusely zažívat,“ dodává mladá žena. Kromě své práce číšnice se věnuje i charitě. Na sociální síti má skupinu osmdesáti matek, které se dostaly do obtížné životní situace.

Pořádá různé potravinové a podobné sbírky. Nejvíc času ji ale zabere rodina. „Teď mám úžasného manžela, se kterým naše děti vychováváme. Nedokážu si ani představit, že bych přišla byť o jediné svoje dítě. To bych se zbláznila,“ naznačuje žena, která je ochotná pomoci ostatním kdykoli je třeba.