Jaký největší projekt pro obec máte nyní před sebou?

Připravujeme lokalitu pro devětatřicet stavebních míst pro rodinné domy, vyrostou za Domem s pečovatelskou službou. Vykoupili jsme pozemky a máme projekt na inženýrské sítě. Jejich prodej bychom chtěli zahájit v příštím roce. Dá se říct, že na dobrou polovinu z nich už jsou zájemci. V posledním roce je o bydlení v Božicích velký zájem, chceme vyjít vstříc především mladým rodinám. Každoročně se jim snažíme připravit zhruba šest až osm nových pozemků, teď se to podaří ve velkém.

S příchodem mladých rodin narůstá i počet dětí, jste na to připraveni?

Máme velkou školu, kterou navštěvuje na 250 dětí, i z okolních obcí. Nedávno jsme v ní vybudovali bezbariérové vstup a další úpravy za zhruba dva miliony korun. Kapacita je zatím dostačující, je ale možné, že časem budeme muset nějaké prostory přistavět.

Jaké jsou jiné možnosti bydlení v obci?Máme bytový dům s třiceti startovacími byty pro mladé, celkem ale sto obecních bytů s nízkými nájmy Ty v současné době nabízíme k prodeji do osobního vlastnictví nájemníkům. V obci je také Dům s pečovatelskou službou a také Domov Božice, v němž pečovatelky zajišťují pobytové sociální služby osobám, které vzhledem k svému věku, zdravotní a sociální situaci nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkJak se v Božicích staráte o společenské a kulturní vyžití?Nedávno jsme například vybudovali novou knihovnu s infocentrem, včetně vybavení. Je v bytovém domě u hřiště. Přestěhovali jsme ji tam z budovy obecního úřadu. Tam jsme místo ní zrenovovali prostor na moderní zasedací místnost. Dosud jsme se totiž museli k jednáním scházet v kulturním domě. Ten také prochází inovací. Nové jsou závěsy opony na pódiu, obnovené parkety a připravujeme další úpravy, tak, abychom si tam všichni užili kulturní akce, na něž dlouho čekáme.

Nad obcí se tyčí nový vodojem, co všechno tato rekonstrukce obnášela?

Ve spolupráci s Vodárenskou a.s. jsme vybudovali novou úpravnu vod a navýšili kapacitu pitné vody. Celá investice vyšla na 120 milionů korun. My jsme navázali opravami komunikací, které jsme zahájili už před osmi lety, když se tu budovala kanalizace. V podstatě všechny obecní silnice máme už opravené, hlavní průtah obcí patří ale kraji, a ten je ve špatném stavu.

Myslíte i na životní prostředí a přírodu?

Kromě toho, že průběžně opravujeme památky, máme za obcí nové mokřady, plánujeme další jezírko o rozloze tří tisíc metrů čtverečních u obecního rybníka. Ten je historicky významný, teď se o něj stará rybářské sdružení. Mokřady slouží jako výletní místo pro mnoho lidí.

Cedule na vjezdu hlásá, že jste vinařská obec?

Vinařství v Božicích sahá daleko do historie, než ji zhatil révokaz. Současní vinaři proto založili před lety Družstvo božických vinařů, které má asi 25 členů a společný vinohrad o rozloze 15 hektarů. Každý obhospodařuje přidělené řádky, postřiky a traktorové práce děláme společně. Vinaři jsou důležitou součástí kulturního a společenského života. Pořádají otevřené sklepy, košty vín a další akce.

V obci jsou aktivní fotbalisté i hasiči.

Čím jsou podle vás Božice výjimečné a jaké si je přejete vidět v budoucnu?

V okolí je krásná příroda, lesy, rybníky, mokřady, které vybízí k procházkám.

Přál bych si, aby se tu lidem dobře žilo. Abychom si udrželi počet obyvatel, ale nepřišli přitom o tradice a kolorit vesnice.