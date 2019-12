Informaci redakci Deníku Rovnost potvrdil ředitel archivu David Nehyba. „Moravský zemský archiv v Brně, pod který spadáme, jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu této budovy na nás. Zatím jsme zcela na začátku a v tuto chvíli nevím, jak jednání dopadnou. My o tento objekt máme vážný zájem,“ uvedl Nehyba.

Státní archiv dlouhodobě další prostory potřebuje. „Jestli případně zůstaneme ve stávající budově na Divišově náměstí v tuto chvíli nevím. Vše je skutečně na začátku,“ naznačil ředitel.

O prázdnou budovu dříve mělo zájem i Znojmo. Předchozí vedení radnice v minulosti naznačovalo, že by objekt mohl sloužit podobně jako v minulosti kulturnímu vyžití. Jenže loni znojemská radnice koupila Domeček, tedy budou České spořitelny, ze které chce mít centrum kultury a zábavy ve městě. „Letitý restituční soudní spor o tuto budovu vyhrál stát a podle našich informací úředníci jednají právě se Státním okresním archivem ohledně dalšího využití,“ reagovala na dotaz Deníku jak se radnice zajímá o další osudy Tip klubu mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Opoziční zastupitel Lukáš David je rád, že snad konečně po tolika letech rozsáhlý objekt opět ožije. „Je to pro mne nová informace. Jsem ale rád, že se ledy hnuly a tento dům najde nové využití. Otázkou je, zda dům v centru Znojma je pro takové využití vhodné,“ reagoval David.

Znojemský architekt Jan Hora si myslí, že budoucí podoba Tip klubu by měla být jiná. „Je třeba porovnat náklady na rekonstrukci a případnou demolici. Objekt je ve stávající podobě předimenzovaný a vyžilý. Nejde o kvalitní architekturu. Racionální by mohlo být část konstrukcí využít. Budova by do budoucna neměla být tak objemná. To by ideálně mělo vyjít z architektonické soutěže,“ uvažoval Hora.

Pečlivě zvážit by se podle architekta mělo další případné využití rozsáhlého objektu v centru Znojma. „Je diskutabilní, jestli na takto důležitém místě ve městě by měl být archiv. Jestli by zde neměl být více veřejný a otevřený dům. To by si měla vyhodnotit radnice,“ dodal Hora.