Rodinný dům. Vaření a topení na plyn od společnosti, která zkrachovala. Dodavatel poslední instance pak následně naúčtoval jednaosmdesátileté ženě několikanásobně vyšší zálohy na energie. Jsou totiž na šest měsíců topné sezony, kdy je spotřeba nejvyšší. I nová smlouva u konkurence znamenala výrazné zdražení.

Energie, vytápění a elektřina, ilustrační foto | Foto: ČTK

„Babička z toho byla pochopitelně v šoku a nevěděla, co má dělat. Měsíční zálohy vycházely ke dvaceti tisícům korun. Řešili jsme to v rodině a nechali si poradit od odborné firmy. Nakonec jsme vybrali menšího dodavatele, který má mít nakoupené energie předem za solidní ceny. Je to sice risk, ale nová smlouva u velkých hráčů na trhu byla v tuto chvíli pro nás nevýhodná. Jsou to strašné pálky,“ řekl Deníku muž z jihu Moravy, který si nepřál zveřejnit své jméno, redakce ho zná.