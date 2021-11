Představitelé znojemské radnice už k proměně parku vybrali stavební firmu. „Realizace potrvá přibližně sedm měsíců. Zahájení stavby bude záviset na klimatických podmínkách,“ potvrdila mluvčí tamní radnice Petra Maršounová.

Revitalizace parku počítá s úpravou zelených ploch, kompletní opravou povrchů, přibude nové vybavení, stromy i odpočinkové plochy. Ale také vodní prvky. Ty bude tvořit celkem šestnáct pramínkových trysek zabudovaných do dlažby, které budou v pravidelných intervalech chrlit gejzír vody do výšky až dvou metrů. „Bude to nejen příjemných ochlazující prvek, ale také velmi oblíbený prvek pro děti. Navíc bude technologie šetrná ke spotřebě vody, ta bude totiž díky filtracím cirkulovat,“ popsal starosta Znojma Jakub Malačka.

Projektu předcházela diskuse s obyvateli i historiky. „Před vypracováním všech dokumentací proběhl průzkum historie, zohledněny byly také technické záležitosti, jako parkovací stání, umístění kontejnerových stanovišť či rozmístění cest. Park se navíc nachází v ochranném pásmu městské památkové rezervace. I s tím museli architekti počítat,“ přiblížil Malačka.

Obnova Kolonky začala již před pěti lety, kdy tam začalo fungovat nové street workoutové hřiště. V následujících letech bylo rozšířeno a doplněno dětské hřiště, odborníci ozdravili stromy a lidé tu společně vysázeli dvaapadesát nových stromů. Před dvěma lety sem město díky participativnímu rozpočtu Tvoříme Znojmo umístilo houpačku pro děti na vozíčku.