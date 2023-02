Od napojení na hlavní trať dělí Suchohrdelské zhruba tři kilometry kolejové trati. „Pro železniční spojení mezi Brnem a Znojmem se jako nejvýhodnější řešení jeví navázání na připravovanou stavbu vysokorychlostní tratě Brno – Rakvice, ze které by u Unkovic na Brněnsku odbočila novostavba tratě na Hrušovany nad Jevišovkou. Vlaky by tam mohly jezdit rychlostí 230 kilometrů za hodinu,“ přiblížila před časem Deníku mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Vlakem ze Znojma do Brna za 25 minut: investice za miliardy bude do deseti let

Její slova potvrdil starostům na setkání v Hrušovanech nad Jevišovkou i Luděk Sosna, ředitel oboru strategie na ministerstvu dopravy. „Byla prokázána ekonomická efektivita projektu, v současné době panuje mezi městy dlouhá cestovní doba s přestupy. V budoucnu by na trati jezdili expresy v intervalu třiceti minut,“ uvedl Sosna.

Břeclav – Znojmo

Projekt vyžaduje podle něj úpravu tratě od Střelic do Moravského Krumlova s možností pokračovat do Hrušovan nebo přímo do Znojma. „Chtěli bychom se primárně věnovat přípravě úseku Břeclav – Znojmo, kde je k elektrifikaci připravený úsek v Bořím Lese. Nová trať by vyrostla mezi Unkovicemi na Brněnsku a Hrušovany na Znojemsku. Bude se jednat o výrazný zásah do území, v němž je velké množství pozemků k vykoupení. Se zástupci obcí budeme debatovat, stejně jako s Jihomoravským krajem, coby objednavatelem akce,“ přiblížil Sosna.

Radiátory hřejí i v noci. Zaplatíme to my, zlobí se obyvatelé sídliště ve Znojmě

Právě s vedením kraje by měli starostové o svých připomínkách jednat v prvé řadě. „Určitě to budeme řešit, domluvili jsme se i se starostkou Bohutic Simonou Mašovou, která byla také překvapená. Hlavně to budeme řešit s mikroregionem Moravskokrumlovsko, jehož jsme součástí. Například Vedrovice také nemají napojení. Využívají případně vlak z Bohutic, či Rakšic, o těch se ale také nemluví. Chceme proto iniciovat setkání s krajem a prostřednictvím senátora Tomáše Třetiny také se společností ČEZ, jež elektrifikaci zajišťuje,“ je odhodlaná Arndt.

Senátor a současně starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina na připomínky starostů reagoval. „Stávající infrastruktury ani současné vlakové spoje nikdo neruší, jedná se o elektrifikaci. V jakém konečném modelu to bude, je na jednání s Jihomoravským krajem,“ ujistil Třetina.

Nový terminál v Pohořelicích

Nový přestupní terminál má vyrůst za hranicí okresu Znojmo v Pohořelicích na Brněnsku. Na rychlé spojení s vnitrozemím si obyvatelé Znojemska počkají zhruba deset let, tak dlouho potrvá administrativní řízení, výkup pozemků i ladění plánů.

Rychleji tak možná bude hotové napojení regionu s rakouskými sousedy. Dolnorakouská vláda už odsouhlasila posílení trati mezi Vídní a Znojmem a stavbu dvoukolejné trati v některých úsecích. Výsledkem by měla být vyšší frekvence spojů a rychlost vlaků kolem sto šedesáti kilometrů v hodině. Rakušané hodlají do stavby investovat kolem sto devadesáti milionů eur.