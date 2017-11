Evakuace i uzavřená ulice. Anonym oznámil v hotelu Premium bombu

Jižní Morava – Určitě je to plus. Tak reagoval Ledničan Tomáš Havlík na fakt, že turisty hojně navštěvovaná obec na Břeclavsku letos všechny obyvatele, kteří se zavázali k poctivému třídění, zcela osvobodila od placení poplatku za odpad. Ti, co se nechtěli zapojit, platí ročně 460 korun. Na dodržování závazku dohlíží obec.