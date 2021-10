/FOTO/ Unikátní operaci, ojedinělou ve střední Evropě, mají za sebou ortopedové ze Znojemské nemocnice. Ženě z Trutnova tam provedli transplantaci štěpu kostního kloubu v lokti. „Pacientce jsme nahradili tři čtvrtiny kloubní plochy štěpem od dárce a obnovili jí pohyb do téměř normálního rozsahu,“ uvedl primář ortopedického oddělení nemocnice Radek Hart, který operaci provedl. Nyní musí žena tři měsíce rehabilitovat, aby se štěp správně zhojil.

