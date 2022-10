Akci organizuje nepřetržitě už šestatřicet let. Překonal tak i někdejšího legendárního plavce a propagátora otužování Oldřicha Lišku. Jeho jméno nese souběžně konaný druhý memoriál. Ten už se v Punkevních jeskyních plave dvaačtyřicet let. „Na Punkvu jezdíme moc rádi. Takové kulisy nemají otužilci nikde jinde na světě. A jak jsme se připravovali? U nás v Senci mají Sluneční jezera ještě kolem osmnácti stupňů, takže teplotní rozdíl oproti Punkvě bude velký. Ale zvládneme to. Trošku jsme potrénovali v akvaparku, kde už měla voda kolem osmi stupňů,“ usmívají se Vlado Lysičan a Ervín Polívka ze slovenského oddílu Senecké ľadové medvede.

Voda v Punkvě má v neděli dvě hodiny před polednem lehce nad deset stupňů. Na start sezony zimního plavání se těší už také zanedlouho osmdesátiletý Andrej Dzuba s nedaleké Šošůvky. Nejstarší účastník letošních memoriálů. „Poprvé jsem tady plaval už v roce 1975. Pamatuji ještě legendárního otužilce Oldřicha Lišku, který tehdy tuto akci organizoval. Hlava i tělo se na studenou vodu těší. Vlastně už celé léto,“ říká Dzuba.

Asi dvacítka otužilců se nechává po desáté hodině zavést lodičkou do nitra Punkevních jeskyní a plave zpět do přístaviště. Na kratší stometrové trati. Mezi nimi je i Andrej Dzuba. Zbytek otužilců si v doprovodu průvodců dopřává zkrácenou prohlídku Punkevních jeskyní. Pak se nechávají zavést lodičkami na místo, kterému místní říkají U vodníka nebo také U hastrmana. A odtud plavou tři sta metrů ven z jeskyní, kde už v okolí přístaviště čekají diváci.

Ani jedna z tratí se neplave na čas. Vše je v poklidu a bez nervů. Rozvážná tempa, žádná křeč. Na bezpečí otužilců dohlíží celou plavbu kromě lodivodů také parta přerovských potápěčů a na břehu pak záchranáři. „Dnešní akce je pro nás takovou svatební cestou. Vlastně plavbou. Moc jsme si to užili,“ říkají při výstupu z ledové vody čerství novomanželé Martin a Lucie Hanáčkovi. Před týdnem se totiž brali v nedalekých Sloupsko-šošůvských jeskyních. A s přáteli vystrojili pravou otužileckou veselku i s plaváním v zatopeném lomu.

Nadšený z desetistupňové vody vylézá po tři sta metrech plavání a krátce před nedělním obědem také Petr Markl z oddílu Otužilci Česká Třebová. „Bylo to parádní, jako vždy na Punkvě. Zaplavat si v jeskynním prostředí je prostě zážitek. Úplně něco jiného než na volné vodě,“ hlásí muž, který se otužování věnuje asi sedm let.

Rozesmátá a v dobré náladě se po doplavání na břehu převléká do suchého i parta otužilců z DZP Haná Prostějov. „Zaplavat si v jeskyni? Super, jako v pohádce. Perfektní atmosféra a zážitek. A proč se otužuji? Je to skvělá věc pro moje zdraví. Nebývám nemocná a mám silnější imunitu. Navíc jsme skvělá parta lidí,“ hlásí jedna z prostějovských otužilců, který se představila jako Alena. „To já se otužuju hlavně proto, že po sezoně jsou už na podzim prázdná koupaliště a pláže. A člověk si tak konečně může v klidu zaplavat a nikdo ho neomezuje,“ vtipkuje další otužilec z prostějovské výpravy.

Memoriál v Punkevních jeskyních je pojmenovaný podle Karla Divíška z Brna. Muž s přezdívkou Tunál byl všestranný sportovec. „Letec, automobilový závodník, ale také potápěč a jeskyňář. Byl členem skupiny Karla Absolona při výzkumech v Moravském krasu. A poválečný správce Punkevních jeskyní,“ vzpomíná ředitel zmíněného memoriálu Michal Moravec.

Ve třicátých letech minulého století pomohl Divíšek při objevení takzvané mokré cesty mezi propastí Macocha a přilehlých jeskyní po říčce Punkvě. Společně se známým dálkovým plavcem Oldřichem Liškou zahájil Divíšek v roce 1949 otužileckou sezonu právě plaváním v ponorné říčce Punkvě. Při prvním ročníku tehdy plavali tři otužilci. A tradice vydržela dosud. V republice se jedná o druhý nejstarší podnik.