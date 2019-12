„Loučíme se s vděčností. Budu si vždycky pamatovat, jak jsem téměř každý měsíc nosil ve velké tašce prosby o modlitbu, které zanechávali věřící a návštěvníci zejména v koste sv. Mikuláše, bývalo jich i tisíc. Těším se, že je budu posílat do Brodu. A kdyby někdy ta potřeba vznikla, mohu sestry ujistit, že ve Znojmě se vždycky nějaký prázdný klášter najde,“ loučil se s řeholnicemi s díkem a úsměvem znojemský děkan Jindřich Bartoš. V zastoupení brněnského biskupa se přijel rozloučit a poděkovat generální vikář diecéze Jiří Mikulášek, který slavnostní bohoslužbě předsedal.

Dominikánské mnišky přišly do Znojma a zdejšího dominikánského kláštera počátkem devadesátých let. V té době se do města vrátili i kněží kazatelského řádu, kteří obnovili řádový konvent a spravovali farnost při klášterním kostele sv. Kříže. V roce 2014 vedení řádové provincie rozhodlo, že dominikáni znojemský konvent opustí, nyní odchází i sestry. Dominikánské mnišky žijí ve skrytosti kláštera životem modlitby a práce.