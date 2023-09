Vydat se s přáteli do některé z vesnic nedaleko Znojma a užít si Festival otevřených sklepů mohou lidé o víkendu 21. a 22. října. Zájemci si ale musí s koupí lístků pospíšit. Tři čtvrtiny vstupenek ze dvou tisícovek vydaných jsou již vyprodané.

V Havraníkách na Znojemsku vyrostlo nové vinařství Thaya. | Foto: Se souhlasem Romana Hrůzy/Agency Rha.cz

Sklepy otevřou tři velká vinařství i nejmenší vinaři. Poprvé se k obcím Nový Šaldorf, Hnanice, Šatov a Chvalovice zařadí i Havraníky. Své sklepy zde otevře vinařství Thaya, vítěz soutěže Vinařství roku 2022 v kategorii středních vinařství, ale i rodinné Malučké vinařství.

Na třicet vinařství nabídne k degustaci celkem přes tři stovky vín a chybět nebude ani kulturní a gastronomický program. „Vše co se k vínu hodí, bude přímo u otevřených sklepů. Máme slepé degustace o ceny, ochutnávku archivních i panenských vín anebo prohlídku sklepů. K dobré náladě bude znít harmonika, kytara, velký i malý cimbál se souborem a mužácké sbory,“ pozvala ředitelka festivalu Pavla Babicová.

Návštěvníci se mají registrovat v kulturním domě uprostřed sklepů v Novém Šaldorfu a pro příchozí bude otevřeno již v pátek od tří do osmi hodin, v sobotu o osmi do tří a v neděli od deseti do dvanácti. Sklepy jsou otevřené v sobotu od deseti dopoledne do devíti večer a v neděli od deseti do tří.

Pro milovníky vína bude po oba dva dny volně k dispozici kyvadlová doprava, která spojí obousměrně zapojené obce. Všechny informace o vinařích, programu a dopravě budou kromě tištěného průvodce i ve verzi pro mobilní telefony.

