Květnový Festival vína VOC Znojmo už má ve Znojmě svou zavedenou tradici. Lidé mohli poprvé ochutnat nově zatříděná Vetlínská zelená, Sauvignony a Rýnské ryzlinky.

Spolek přátel Hroznové kozy je od loňska součástí Festivalu vína VOC Znojmo. | Foto: Deník/Martin Moštěk

U vinařské akce nechyběl Spolek přátel Hroznové kozy. V sobotu 4. května navíc oslavil dvacet let své existence.

Na festivalu, podobně jako loni, představil návštěvníkům tradici Hroznové kozy a obyčeje, které souvisejí s vinařským kalendářem.

Společně pak vyrazili k nejnavštěvovanějšímu místu ve Znojmě, rotundě svaté Kateřiny, a poté do Rajské vinice. Rozkládá se pod kostelem svatého Mikuláše a před více než deseti lety ji ve město nechalo obnovit ve spolupráci s vinařstvím Lahofer.

Degustační stánek v Rajské vinici ve Znojmě. Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Víno s výhledem

Degustační stánek v Rajské vinici v Karolininých sadech ve Znojmě otevřel návštěvníkům 1. května. Příchozí si mohou vybrat z několika vzorků vín včetně všech odrůd zařazených do apelačního systému VOC Znojmo. V nabídce je i speciální Cuvée Rajská, které je vyrobené z hroznů vypěstovaných v této vinici.

Otevřeno je od jedenácti dopoledne do sedmi hodin večer. Stejně tak i 8. května. Otevírací doba platí pro všechny květnové a červnové víkendy. O prázdninách bude otevřeno denně, a to od jedenácti dopoledne do osmi hodin večer.