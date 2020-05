Pravidelní návštěvníci jsou na osud slavnosti zvědaví. „Na sklenku veltlínu, rýňáku nebo sauvignonu jsem si osmého na Horní náměstí už docela zvykl chodit. Jsem rád, že to vinaři prozatím s letoškem nevzdali. Myslím ale, že letos to s vinařskými akcemi nebude dobré ani v létě. Rád bych se pletl. Nějakou příležitost zajít na sklenku ale určitě najdu,“ uvažoval Václav Kučera ze Znojemska.

Vinaři se ještě letošního ročníku nevzdávají. „Uvažujeme o srpnovém termínu v takové podobě, která by vyhovovala případným omezením, která by v té době ještě případně platila. Zda bude možné dvanáctý ročník festivalu uspořádat se rozhodneme do konce června. V každém případě se chystáme už i na příští rok,“ řekl šéf spolku vinařů VOC Znojmo František Koudela. Jak dodal, od počátku května je už otevřené vinařské informační centrum ve znojemské Vlkově věži.

Vinaři se už chystají využít prvních příležitostí, kdy mohou milovníkům vín otevřít alespoň okénko nebo ochutnávkový stánek. „Naše návštěvnické centrum v Louckém klášteře nabídne už od pondělí ochutnávky přes okénko s venkovním posezením, o víkendech už budou otevřené i naše stánky v Havraníkách a na Šobesu,“ přiblížil ředitel šatovského Znovínu Pavel Vajčner.

Podobně plánují vinaři z dobšického Lahoferu. „Některá z na jaře zatříděných VOC vín nabídneme v další z našich krabíc na doma, které teď pro zákazníky sestavuje náš e-shop. S omezeným počtem vzorků otevřeme přes okénku naši novou Enotéku na znojemském hradě, stejně jako ochutnávkové stánky v Rajské vinici a na Lampelberku,“ přblížil markentingový ředitel vinařství Daniel Smola.