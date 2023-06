Festival planet

Festival planet na Hvězdárně akce Světlušky.Zdroj: Deník/Jiří SlámaKde? V brněnském parku na Kraví hoře, mezi tamním kostelem, hvězdárnou, koupalištěm a tramvajovou smyčkou.

Kdy? Letos ve dvou termínech, a to od 10. do 16. července, poté od 1. do 8. srpna.

Proč? Jedná se o jednu z nejpopulárnějších akcí v Brně. Nejzajímavějšími jsou desetimetrové nafouknuté modely vesmírných těles, letošní novinkou bude zejména obří model temné Země pojmenovaný Temnalóna.

Co se platí? Události si návštěvníci vychutnají bez vstupného, zaplatí jej pouze v případě návštěvy blízkého digitária. Zdarma je rovněž doprovodné letní kino po celou dobu festivalu.

Na Festival planet v Brně poputují dva miliony, obliba akce na Kraví hoře stoupá