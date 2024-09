Pěstitelé na Znojemsku právě sklízí druhou, hlavní úrodu fíků. Fíkovník totiž rodí dvakrát za sezonu. Letos, v nezvykle tropickém létě, napadly fíky škůdci. Kromě vyžraných děr do listů někde opadávaly nezralé napadené fíky. Do ovoce se pustila černá fíková moucha, kterou odborníci na Znojemsku zaznamenali poprvé.

Pěstitelům způsobila problémy. „Je to drobná moucha, která klade vajíčka do nezralého fíku a larva pak ve fíku škodí. Ještě nezralé fíky nacházíme opadané a je na nich viditelný otvor. Tudy larva ovoce opustila. Pokud fík i přes napadení dozraje, je uvnitř poškozený, začernalý a znehodnocený houbovou nákazou,“ poukázal znojemský botanik Radomír Němec.

Letos zaznamenal i cizokrajné octomilky, dostaly jméno octomilka dračí. „Je to škůdce ovoce, octomilka není příliš vybíravá, ale fíky rozhodně patří k její oblíbené potravě. Octomilka napichuje dozrávající ovoce a klade do něj vajíčka. Společně s vajíčky se do rány dostávají patogeny, zejména spory kvasinek, které způsobují zkázu,“ popsal.

Fík je pak změklý, teče a k jídlu se nehodí. Uvnitř se pohybují drobné světlé larvy, lidově červíci. „Letos byla octomilkami napadena zejména první sklizeň fíků. Odhadujeme, že jsme přišli o třicet procent úrody. Zkáze dopomohl i déšť v době dozrávání, ovoce nasálo vodu a začalo praskat, to byla neodolatelná pozvánka pro octomilky,“ sdělil botanik.

Zhruba pět let plošně na Znojemsku zaznamenali pozorovatelé molovenku fíkovou. Požírá listy a lidé mohou vidět v listech otvory se zbytkem žilnatiny. „Patrné jsou i zbytky po zakuklení. Tento škůdce ovšem pro fíky není příliš velkým problémem. Sklizeň nijak neohrožuje. Je to spíš zajímavost a vlastně senzaci způsobil spíše proto, že se jedná o nový druh motýla zaznamenaného v Podyjí,“ poukázal botanik Radomír Němec.

Ochrana před škůdci

Na černou fíkovou mouchu se doporučuje nastražit lapací past s feromonovým lákadlem, ale zatím chybí zkušenosti. „Pokud je fíkovník v dobré kondici, má dostatek vápníku v půdě a vody, měl by vylučovat dostatek latexu a larvám účinně vzdorovat. Živořící fíkovníky se suchými fíky jsou snadnější kořistí. Fíkovník se ve vedrech vyplatilo podpořit zálivkou,“ poradil Němec.

Na octomilky platí podle něho lapací past, kde do nádoby dáme díl vody, díl balsamico octa, díl červeného vína a můžeme přidat smáčedlo, třeba pár kapek jaru, ale bez bez vůně. „Nádobu překryjeme potravinářskou fólií, do které uděláme drobné vpichy nožem. Octomilky vlezou do pasti, ale ven se již nedostanou,“ naznačil botanik

Poukázal, že na tyto škůdce zatím nejsou v našich podmínkách adaptovaní predátoři a ukáže čas, jak se s nimi příroda vypořádá.

Historie pěstování fíků a odrůdy

Fíků je letos i přes napadení škůdci poměrně dost. „Hlavně těch našich, Znojemských. Pěstování tohoto ovoce fíků má na Znojemsku totiž hlubokou tradici. Nejstarší rostoucí dochované fíkovníky známe z Hradiště u pana Zezuly,“ přiblížil botanik Radomír Němec.

Jak doplnil, fíkovník také rostl u Trauznického mlýna, tedy ve dvoře někdejší restaurace. Tento fíkovník byl zaplaven při napouštění znojemské přehrady. „Pěstování fíků totiž na Znojemsku sahá do hluboké minulosti. Fíkovníky se množí vegetativně, řízkováním nebo hřížením, takže jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou, a je dost možné, že náš znojemský fíkovník defakto pamatuje první Přemyslovce,“ uvažoval Němec.

V současné době jsou podle něho v regionu přítomné i mnohé další odrůdy, které se hrnou z hobbymarketů nebo si je lidé přivážejí z dovolených. „V regionu se dnes pěstují kromě Znojemského a Plavečského fíkovníku například Brown Turkey, což je nejběžnější typ, Peretta s původem v Alpách, Veselský pocházející z Veselí na Moravě. K vidění je také odrůda Plachta pojmenovaná podle herce Jindřicha Plachty, který ho pěstoval u domu. U nás se vyskytuje také odrůda Hardy Chicago s původem v Americe,“ vyjmenoval botanik.