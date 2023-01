Nový plavecký areál za koupalištěm, jehož stavba začala v sousedství znojemské plovárny předloni v létě, je už zastřešený. Venkovní stěny zdobí sklo a stavebníci pracují hlavně uvnitř. Podle původních plánů by si v něm měli Znojemští poprvé zaplavat před letními prázdninami. „Mohu potvrdit, že předpokládaný termín dokončení stavby bazénu v Louce vychází na letní měsíce,“ ujistila starostka Znojma Ivana Solařová.

Úlevou je významná dotace z Národní sportovní agentury schválená v loňském roce v celkové výši devadesát milionů korun. „Peníze na bazén dorazily před koncem roku, a to ve výši 85,5 milionu korun. První část této dotace ve výši čtyř a půl milionu město obdrželo již dříve,“ potvrdil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Naopak přítěží může být drastický nárůst cen potřebného materiálu, na který poukazuje stavební firma. Vyvolala kvůli tomu jednání s vedením města. Ani jedna ze stran to zatím nechce komentovat. „Aktuálně trvají jednání s dodavateli stavby, kteří požadují významné navýšení rozpočtu. Vedení města analyzuje situaci. Zda skutečně dojde k navýšení ceny, případně o kolik, budeme schopni sdělit až na základě výsledků nadcházejících jednání,“ sdělil Kovařík.

Havárie u Hrádku: policisté hledají řidiče černé oktávky

O jakou částku se přesně jedná, dosud není jasné. Do uzávěrky tohoto vydání ještě nebyla žádná dohoda hotová. Podle zjištění Deníku se ale nyní obvyklé navýšení cen staveb pohybuje až do patnácti procent z celkové zakázky. V případě znojemského bazénu by se tak mohlo jednat i o pětačtyřicet milionů korun.

Hranici patnácti procent doporučuje ministerstvo pro místní rozvoj společně s Úřadem pro hospodářskou soutěž v metodice, kterou k navýšení cen společně vydaly. V původní smlouvě se firma Imos, jež bazén ve Znojmě staví, zavázala k tomu, že veškerá navýšení cen materiálu jdou na její bedra. Před půldruhým rokem, kdy kontrakt podepisovala, ale zřejmě nepředpokládala, jak značnému růstu bude čelit.

O změnu usilovali stavaři už za minulého vedení, v době po covidu. „Tehdy jsme to odmítli, pak ale přišla válka na Ukrajině a nastalo mnohem větší zdražení. Řešili jsme to dlouhodobě, museli jsme vážit i právní stránku. Požadovali jsme proto po firmě doložení zvýšených nákladů třeba formou faktur, abychom byli krytí, že jim materiál neležel třeba ve skladu. Zvýšení cen nikdo nezpochybňuje, ale je to právní nutnost,“ uvedl bývalý starosta Znojma a nyní zastupitel Jakub Malačka.

Pokuta 100 tisíc pro Laufen Znojmo: výrobce keramiky znečistil kanalizaci města

Firma tehdy neuspěla a dokonce zvažovala zastavení stavby. Pod právní hrozbou města ale nakonec pokračovala. Podle Malačky jsou radnice ve vyjednávání v právní výhodě a tahají za pomyslný delší konec. „Nejsme jediný případ v republice, kde to řeší. Stejná jednání se dějí například v Kyjově, také kvůli stavbě bazénu. Pokud vím, zatím na vyšší cenu tamní představitelé nepřistoupili,“ poukázal Malačka.

Vyjádření společnosti Imos Brno, která stavbu bazénu zajišťuje, se redakci do uzávěrky získat nepodařilo.