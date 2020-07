„My chtěli vyzkoušet krátce po šesté hodině odpolední hamburgery, ale bohužel u jednoho stánku měli vyprodáno a u druhého došly housky. Škoda. Tak snad příště,“ svěřila se na sociální síti Hanka Humpolíková.

Někteří hosté se pozastavili nad způsobem placení. „Myslím že placení čipem byla hloupost. Jednak třicet korun za čip je vlastně skryté vstupné a vracení zbylé částky do čtrnácti dnů? Proč? Když platba bezkontaktně, tak jsou přece karty nebo mobily. Jinak na Dej si food bylo vidět že tu byla druhá liga. Možná to organizátory překvapí, ale i znojmáci cestují a poznávají i jiné streetfoody. Pro inspiraci by stačilo zajet třeba do Brna na Vaňkovka food a na extraligu do Prahy na burger fest. Pro další ročník navrhuji vynechat zprostředkovatele a pořádat přímo pod Znojemskou besedou, jsou tam šikovní lidi a oslovit i místní podniky. Myšlenka samotná je super a Znojmo si něco takového už dlouho zasloužilo,“ sdělil na sociální síti Libor Holík.

Překvapil je zájem lidí

Pořadatelé tvrdí, že je zaskočil obrovský zájem hostů v době koronavirové. „Samotné nás překvapil tak velký zájem lidí. V době Covidu jsme vůbec nevěděli, jak se Znojmo zachová. Je to první fest food a my prostě sbíráme zkušenosti. Museli jsme dodržovat opatření ministerstva zdravotnictví. Naši prodejci však byli naprosto spokojeni. Navíc je oslovovali další obchodní partneři. Prodejci se nám ozývají, že s námi chtějí jet celou sérii po republice. Takže za nás musím říct, že propadák to vůbec nebyl,“ reagovala manažerka festivalu Lada Salátová s tím, že příští rok by se pořadatelé s festivalem do Znojma opět rádi podívali.

Platba čipem vycházela podle pořadatelů z nutnosti dodržovat hygienické podmínky kvůli koronaviru. „O kritice víme. Mluvila jsem i s panem starostou. Negativní kritika však činila jen malé procento všech lidí, kteří přišli. Chci zdůraznit, že jsme museli dodržovat hygienické normy. Proto platba čipem, proto byly stánky tak daleko od sebe. Proto nebyl street food narvaný odshora až dolů. Ale celkový počet návštěvníků nás motivuje pro to, abychom pokračovali,“ dodala Salátová.

Větší pestrost

Hodně návštěvníků si festival pochvalovalo. „Za mě super akce. Moc se nám to líbilo. Možná by bylo fajn více tipů jídel a kuchyní. Několik druhů hamburgeru, jako byly výborné, ale proč tolik. Spíše bych dala více jiných druhů. Také mne jako NEkafaře mrzelo, že nikde nebyl k sehnání čaj a i pro děti jen jeden druh limonády, jinak nic. Obecně spíše akce pro dospělé, děti moc možností na ochutnávání neměly,“ poznamenala Lucie Carvalho Almeida.

Starosta Znojma Jan Grois se byl na Dej si Food podívat také. „Byl jsem tam odpoledne a v tu dobu jsem žádné zásadní problémy nezaznamenal. Myslím tím problém s dostatkem nabízeného zboží. Pořadatelé byli zvyklí na jiný kraj a nečekali takovou masivní účast,“ reagoval na kritiku Grois.

Vedení města podobné akce vítá. „Jakákoliv akce pro občany Znojma a návštěvníky je ku prospěchu věci. Vše bylo v rukou pořadatelů a já o některých chybách vím. Letos si to vyzkoušeli a já bych byl rád, kdyby taková akce, která je turisty žádaná, měla ve Znojmě tradici,“ dodal Grois.