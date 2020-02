„Jak jsme informovali již dříve, oba kluby v řádné žádosti o dotaci uvedly nepravdivé informace o bezdlužnosti vůči městu, kterou deklarovaly v čestném prohlášení. Bezdlužnost je jednou ze zásadních podmínek pravidel pro udělení dotace, což bylo důvodem, proč radní již dříve nedoporučili zastupitelstvu dotace schválit,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Majitel klubu Jiří Tunka v úterý Deníku nechtěl věc prakticky nijak komentovat. „K tomu nemám co říct. Je to úplně zbytečné. Měl jsem informace, že by město něco dát mělo, ale dopadlo to jinak. Je to pro klub prakticky likvidační krok,“ řekl Tunka.

Fanoušci, které redakce oslovila, se k věci příliš vyjadřovat také nechtěli. „Do problému a zákulisí nevidím, nevím, co na to říct. Důležité je, že město podpoří aspoň mládež,“ řekl například Robert Knebl.

Pozvali veřejnost

Krátce poté, co redakce získala strohé vyjádření majitele klubu, oznámilo vedení 1. SC Znojmo na svém webu, že chystá tiskovou konferenci. „Klub svolává na pondělí 2. 3. od jedné hodiny odpoledne do útrob stadionu tiskovou konferenci nejen pro novináře ale i pro fanoušky,“ napsali představitelé klubu.

To vítá i Robert Knebl. „Sice to není pro běžného fanouška ideální čas, většina jich asi bude v práci, ale už kvůli tomu, že klub zavřel diskuzi na svém webu, se tam rád podívám,“ naznačil.

Fanoušci znojemské kopané o stavu klubu dlouhodobě diskutují na sociálních sítích. „Tohle není Znojmo jako před dvěma roky, kdy vše pod panem Kohoutkem fungovalo, jak má, a najednou pády směrem dolů. Kdy ve vedení pochopí, že tohle určitě není ta správná cesta,“ komentoval situaci klubu třeba Eda Klouda.

Obšírněji se k fotbalu ve Znojmě vyjádřili fanoušci ve skupině Znojmáci. „Jakožto příznivci znojemského fotbalu jsme za poslední roky velice znepokojeni tím, co se s ním děje. Nevadí nám sportovní neúspěch, to je něco, s čím se musí počítat. To, co nám vadí, je dlouhodobé amatérské vedení klubu. Klub, který jsme léta podporovali, nedělá dobré jméno našemu krásnému městu, dělá mu naopak ostudu,“ napsali.

Pro koho to chystají?

Opoziční zastupitel Jakub Krainer naznačuje možné zájmy skupiny lidí, kteří mají o fotbalový klub eminentní zájem. „Klub zastupitelů Pro Znojmo se v této věci zdržel, protože nejsme v komisích a město opozici cíleně nepouští k informacím. Mně osobně je fotbalistů lito, protože neposkytnutí dotace může byt v podmínkách MSFL pro klub likvidační. Přemýšlím, co za tím může být. Jestli tím pan starosta nepřipravuje půdu novému majiteli,“ spekuloval Krainer.

„Mám z toho všeho smíšené pocity. Zažil jsem éru, kdy klub byl na vrcholu a chodilo hodně lidí. Spousta fanoušků byla schopna jezdit třeba na Zbrojovku svými auty. Teď jsou výkony jiné. Z první ligy Znojmo šlo do druhé, do třetí a teď je v Moravskoslezské fotbalové lize A tam hrajeme o udržení v soutěži. To také o něčem vypovídá. To je ze sportovního pohledu obrovský ústup,“ řekl Knebl.

O fotbale v hospodě i na ulici

Fotbaloví fanoušci pochopitelně problém „escéčka“ spolu probírají. Jako dlouholetý fanoušek o znojemské kopané mluví s řadou lidí i Knebl. „V mládí jsem za tento klub hrával jako žák a není mi příjemné některé věci o klubu slýchat. Mám tam řadu známých. Někteří odešli, přitom pro klub udělali první poslední, jiní zůstali. Z toho jsem jako fanda znepokojený,“ řekl před časem.

Jak zdůraznil, je dobré připomenout, že stadion v Horním parku prošel modernizací nejen kvůli tehdejšímu postupu 1. SC do první ligy. „Řada lidí jej má spojený jen s fotbalem. Ale tam přece funguje atletika, závodí tam hasiči, hrály se tu mezinárodní zápasy třeba jednadvacítek. Bylo tam mistrovství republiky v lukostřelbě. Stadion prostě dnes nabízí důstojné podmínky nejen pro fotbalový sport, ale i pro další odvětví sportu,“ upozornil Knebl.

Šlendrián nebo záměr?

Klub 1. SC Znojmo přišel o třímilionovou dotaci kvůli dvaceti tisícům korun. „Při žádosti o dotaci došlo k pochybení z naší strany. Toto pochybení nebylo úmyslné, ale pochybení jednotlivce – sekretáře klubu a mé osoby, že jsem důvěřoval a nezkontroloval si skutečnost a vypracovanou žádost tak podepsal. Dluh vznikl opožděně zaplacením splátky dle splátkového kalendáře, dohodnutého mezi 1. SC Znojmo a Správou nemovitostí města Znojma. Jednalo se o částku ve výši dvacet tisíc korun. Jakmile tato skutečnost byla zjištěna, ihned jsem vše doplatil. Od té doby žádný dluh vůči městu 1. SC Znojmo a.s. nemá a vše je řádně uhrazeno. Klub se na základě pochybení v žádosti okamžitě rozešel se sekretářem klubu a zavedl nová opatření, aby se toto již více neopakovalo,“ napsal před časem na sociální síti majitel klubu Tunka.