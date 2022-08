Za vítěznou Müllerku si ze soutěže odnáší Znovín i barikový sud, který věnovalo vítězi město Znojmo.

Kromě titulu Šampiona a zároveň vítěze kategorie bílých suchých a polosuchých vín si Znovín připsal i triumf v kategorii červených suchých vín za Frankovku 2018, pozdní sběr. Kategorii bílých polosladkých vín pak ovládla jeho Pálava 2020, výběr z hroznů z Vinných sklepů Lechovice, které jsou sesterskou společností Znovínu.

Národní soutěž vín je nejvyšší a největší soutěž vín v České republice s garancí Svazu vinařů, Národního vinařského centra a s podporou Vinařského fondu.

Šampion a vítězové kategorií:



Müller Thurgau ze Znovínu Znojmo.Zdroj: se souhlasem Svazu vinařů ČRKategorie A – bílá vína suchá a polosuchá

Šampion a vítěz kategorie: Müller Thurgau 2021, výběr z hroznů – ZNOVÍN ZNOJMO

Kategorie B – bílá polosladká

Vítěz kategorie: Pálava 2020, výběr z hroznů – Vinné sklepy Lechovice

Kategorie C – sladká vína (bílá, růžová i červená)

Vítěz kategorie: Müller Thurgau 2021, výběr z cibéb – Ivana Nápravová

Kategorie D – růžová vína a klarety

Vítěz kategorie: Zweigeltrebe rosé 2021, moravské zemské víno – AGRODRUŽSTVO Miroslav/Víno PERK

Kategorie E – červená vína suchá

Vítěz kategorie: Frankovka 2018, pozdní sběr – ZNOVÍN ZNOJMO

Kategorie G – jakostní šumivá vína

Vítěz kategorie: Chateau Radyně extra brut 2020, jakostní šumivé víno – BOHEMIA SEKT



Nejlepší kolekce



Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.

O výsledku rozhodlo osm komisí složených z vinařských odborníků, kteří hodnotili 25. srpna v Centru Excelence ve Valticích celkem 374 přihlášených vín od 49 vinařů a vinařství. Do celostátního kola Salonu vín – národní soutěže vín postoupilo 339 vín. Nominovaná vína budou spolu s postupujícími z Velkopavlovické, Mikulovské a Slovácké vinařské podoblasti, reprezentující vinařskou oblast Morava, a víny nominovanými z vinařské oblasti Čechy soutěžit o postup do finále a titul absolutního Šampiona a umístění v Salonu vín ČR, celoroční degustační expozici vín ve Valticích.

První ochutnávky:

Vína hodnocená v Národní soutěži vín Znojemské vinařské podoblasti se zájemcům představí již v sobotu 3. září od 10 do 21 hodin v prostranství u rotundy sv. Kateřiny ve Znojmě na Festivalu znojemských vín, který organizuje spolek VOC Znojmo.