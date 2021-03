„Velký zájem jsme čekali, proto budeme respirátory vydávat téměř dva týdny každý den ze čtyř výdejních míst na stadionu v Dvořákově ulici. Městské části obsloužíme v pátek a sobotu přímo v bydlišti,“ komentoval starosta Znojma Jakub Malačka.

Pracovníci úřadu zapisovali ty, kteří si respirátory vyzvedli do online aplikace, „Zamezíme tomu, že by si někdo chtěl respirátory vyzvednout opakovaně. Vím, jak dokáží tyto věci ulehčit práci,“ dodal starosta.

V průměru odbavili pracovníci 580 lidí za hodinu. „Zájemci si je mohou vyzvednout až do neděle 14. března vždy od osmi hodin ráno do pěti večer s tím, že čas do jedenácti hodin je vyhrazen pro seniory nad šedesát let,“ podotkla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Lidé mohou respirátory vyzvednout i pro své blízké, a to po předložení jejich dokladu.

Znojemská radnice nakoupila celkem 170 tisíc respirátorů třídy FFP2 s evropskou certifikací za necelých jedenáct korun za kus.Pět respirátorů dostane každý, kdo je starší dvou let a má trvalý pobyt ve Znojmě a jeho městských částech, tedy více než 32 tisíc lidí.