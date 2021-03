Blízkovýchodní stát bude využívat technologii vyvinutou v jihomoravské společnosti Retex. „Jde o netkané textilie pro takzvané zelené a modré střechy. Materiál se v Izraeli bude využívat na administrativní budovy, školy, skladové a výrobní haly, ale i na střechy rodinných domů či garážových stání. Jen během letošního roku dodá Retex do Izraele několik tisíc metrů čtverečních textilií,“ uvedl mluvčí společnosti Retex Filip Poštulka.

Dostat se s evropskými výrobky do Izraele není přitom snadné. „U českých materiálů to možné je, jsou vhodné pro zdejší prostředí, přitom je lze jednoduše instalovat na téměř každou střechu. Vzhledem k tomu, co nabízejí, jsou i ekonomicky výhodné,“ ocenil izraelský odborník na zelené a modré střechy Eyal Mirelman..

Zelené střechy jsou vícevrstvé systémy, které pokrývají střechu budovy vegetací. Instaluji se na plochých a šikmých střechách. Modré střechy jsou štěrkové a jde o systémy řízeného odtoku srážkové vody ze střechy.