Českým pracovníkům v Rakousku zajistilo testování vedení Znojma, aby zkrátilo čekací doby na hranicích. „Testování provádí pracovníci společnosti Podané ruce, my jsme zajistili zázemí, ukazatele, koridory, elektřinu a podobně,“ uvedl starosta Znojma Jakub Malačka.

Podle ředitele společnosti Podané ruce Jindřicha Vobořila už nyní uvažují provozovatelé o navýšení kapacit, kvůli velkému zájmu. „Zaplnili jsme všechna volná místa v registračním systému. Proto uvažujeme o navýšení kapacity,“ uvedl Vobořil.

Testovací místo najdou zájemci na parkovišti u zábavního centra Terra Technica, vždy v pondělí od 15.00 do 20.00 hodin, ve středu od 12.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 13.00 hodin. Právě odpolední hodiny jsou podle Malačky krok správným směrem. „V té době se lidé se vrací z práce a mohou si tak test vyřídit v klidu. Nezdrží se tak v ranních kolonách na hranicích,“ vyhodnotil Malačka.

Možnost využila i Marie Florianová. „Byla jsem tam s kolegyní a super. Lidem, co tam pracují patří velká pochvala,“ podělila se o zkušenost na sociální síti facebook.

Certifikáty elektronicky

Podle Vobořila je potřeba ale doladit propojení s rakouskými úřady. „Budeme chtít, aby rakouská strana přijímala námi zasílané certifikáty elektronicky, s unikátním nepřenosným kódem,“ dodal Vobořil.

Antigenní testy se v Hatích provádí formou drive-in, tedy přímo z auta. Zájemci se ale musí předem registrovat přes web www.covidtestjmk.cz, výsledky pak obdrží online. V provozu zůstávají nadále i testovací místa ve znojemské nemocnici a budově Synlab.

Kvůli kontrolám a dalším uzavřeným přechodům se v místě dlouhodobě tvoří i několikahodinové kolony, dlouhé více než čtyři kilometry. V těchto dnech proto podepisují pendleři také petici za otevření alespoň jednoho dalšího přechodu. Podepisovat se mohou na stránce pendlerů na facebooku.