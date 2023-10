Cesta z Rumunska po druhé světové válce, bydlení v Aši, ve Skalné a nakonec v Oleksovicích na Znojemsku. Rodina, tři děti, práce v zemědělství a k tomu velká láska k fotbalu. Tak lze shrnout ve zkratce život Františka Merhauta ze Znojma. Minulý týden oslavil úctyhodné životní jubileum. A to rovnou stovku.

František Merhaut s dcerou Libuší. | Foto: Město Znojmo

Fotbalový fanoušek a oblíbený trenér žije nyní ve znojemském domově pro seniory. K životnímu jubileu mu popřáli i představitelé města Znojma. „Bylo mi ctí pogratulovat jubilantovi k tak významnému životnímu výročí. Jeho život byl vždy úzce spjat s fotbalem. I v domově pro seniory mají čestné místo fotbalová šála nebo dresy. Jak nám prozradila jeho dcera, oslavenec trénoval fotbalisty od roku 1962 až do roku 1983 a za svoji trenérskou činnost dostal řadu ocenění,“ uvedl místostarosta Jan Blaha.

František Merhaut se narodil 3. října 1923 ve městě Petrila v Rumunsku. Ve stejném roce, jako se narodil válečný veterán Emil Boček nebo herec Vladimír Ráž. V témže roce Leoš Janáček dokončil třetí dějství k Ličce Bystroušce.

Celá rodina Františka Merhauta se vrátila do Čech po válce v roce 1946. František odešel za prací do Aše a odtud do Skalné, kde žila jeho budoucí žena. S tou se seznámil již v Rumunsku. Tam se páru narodili synové Václav a František a dcera Libuše. Na Moravu se rodina přestěhovala v roce 1956. V Oleksovicích pak František Merhaut pracoval až do důchodu, nejprve v živočišné výrobě a poté ve vinohradu.

Ve Znojmě letos oslaví sto let celkem pět obyvatel města. Nejstaršímu pak bylo v tomto roce sto jedna let.V lednu letošního roku oslav stovku například i Vladislav Hnízdil, a to ve skalickém domově důchodců. O nejstarší Jihomoravance Marii Cenkové Deník informoval loni, tehdy žena z Vyškovska slavila sto sedm let.