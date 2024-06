Po pěti letech provoz galerie, kterou vybudoval spolek Umění do Znojma v Kollárově ulici, končí. „Stávající radnice, konkrétně Rada města Znojma, se v pondělí 24. června rozhodla nám nařídit nájem ve výši 353 736 korun ročně, a to v sazbě pro komerční subjekty, přestože jsme nezisková organizace. Rozhodnutí je pro nás likvidační,“ uvedli v prohlášení lidé, kteří za Galerií a Prostorem stojí. Ve Znojmě je místo známé nejen výstavami, ale i setkáními se zajímavými lidmi, a používá zkratku GaP.

Jak tým GaPu poukázal, zálohy za energie vychází téměř na dvě stě tisíc korun měsíčně. „Nájem pro nekomerční spolky by činil padesát tisíc korun za rok. Jsme nezisková organizace, ale Rada města nás definuje jako komerční subjekt. Záminkou bylo, že údajně přepronajímáme městské prostory dalším zájemcům. Nabízeli jsme ale pouze pronájem stolu, ne místností,“ vysvětlili zástupci galerie.

Za program, který tým GaPu připravoval, se postavil například Zdeněk Forman. „S dcerou jsme chodili na jejich dětské kurzy a bylo přímo ideální, když jsem mohl v průběhu dceřina kroužku sednout ke stolu a dál programovat. To, co děti tvořily, mělo vždy smysl. Skvělé bylo propojení klasického a moderního umění. Děti to krásně vstřebávaly. A když pak někdo použije výraz secese nebo kubizmus, vědí, co to znamená,“ uvažoval Forman.

Jak doplnil GaP bylo první místo ve města, kam chodil pracovat a upozornil na to, že ve Znojmě forma sdílené kanceláře není výdělečnou činností. Podle informací Deníku pronájem tří stolů za měsíc nepokryl ani náklady na zaplacení energií.

Znalecký posudek

Na zveřejněné prohlášení GaPu reagoval mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík. „Nájemné pro objekt galerie a kavárny na Kollárově 27 bylo stanoveno na základě znaleckého posudku. Ten určil tržní nájemné pro tuto lokalitu ve výši 1800 korun za metr čtverečný ročně. Rada usiluje o narovnání smluvních vztahů, a to zejména se subjekty, které přijímají dotace od města a současně mají v bezplatné zápůjčce prostory. Cílem je, aby se podpora nepřekrývala a aby byla jednoznačně vyčíslitelná,“ vysvětlil Kovařík.

Jak doplnil, Rada města Znojma schválila adresný záměr pronájmu nemovitosti a do nabídkového řízení tak nemůže vstoupit nikdo další. „Spolek Umění do Znojma má možnost požádat o slevu na nájmu nebo mimořádnou dotaci na pokrytí části výdajů. Nemáme ale žádnou reakci. Informace o ukončení činnosti nás překvapila. Ve čtvrtek 27. června kontaktoval zástupce spolku radní David Štolpa s nabídkou projednání dalších možností,“ přiblížil Kovařík.

Program do konce roku

Za rok 2023 uspořádali v GaPu na sto čtyřiačtyřicet akcí s návštěvností bezmála patnáct a půl tisíce lidí.

Celý kolektiv ujistil své příznivce, že naplánovaný program do konce roku dokončí. „Žijeme z grantů, komerční nájemné máme platit už od září, je to pro nás skutečně velká komplikace, jak je zaplatit, žádné peníze navíc nemáme. Kultura, kterou děláme, není v žádném případě výdělečná činnost,“ poukázala Andrea Krejčí, která má v GaPu na starosti umělecké vedení. Věří, že se jim podaří ve Znojmě vhodný prostor najít.

Podpora města

Znojmo rozdělilo pro letošní rok dotace na kulturu ve výši více než 3,3 milionů korun. „V případě spolku Umění do Znojma, který za GaPem stojí, zastupitelstvo přidělilo v únoru dotace ve výši 441 tisíc korun. Provozní dotace byla oproti předchozímu roku navýšena o osmdesát tisíc korun,“ připomněl Kovařík.

Doplnil, že Umění do Znojma je po spolku Hudba Znojmo druhým největším příjemcem v této kapitole. V minulosti byl objekt v Kollárově ulici rekonstruovaný na náklady města.

Otevřít galerii pomohli i dárci, kteří poslali přes tři sta tisíc korun. Video připomíná tehdejší kampaň i to, jak prostory vypadaly před šesti lety.