Potýkají se nyní s nedostačující kapacitou. „Krásný prostor, který využíváme, je pro nás už malý. Vytěžili jsme ho na maximum,“ informovala umělecká vedoucí GaPu Andrea Krejčí.

Připomněla, že po červnovém zveřejnění informace, že jejich galerie je nucená v závěru roku skončit, se zvedla velká vlna zájmu. „Lidé nám psali volali, co mají udělat pro to, abychom zůstali. Byli to odborníci z oblasti kultury, ale i veřejnost,“ poukázala.

Další projekty

Nyní Andrea Krejčí naznačila, jaké plány mají do budoucna. „Zakládáme uměleckou školu, která by měla fungovat od příštího roku. Všechny naše kurzy máme zaplněné, zájemci se do nich již nevejdou," podotkla.