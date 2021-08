Do sněmovny už letos nekandiduje dlouholetý komunistický poslanec Miroslav Grebeníček. Ve sněmovně zasedal od roku 1996. „Pan Grebeníček se nechal slyšet, že už nebude kandidovat, protože chce dát prostor mladším lidem,” upřesnil poslancův asistent Radomír Silber.

Do poslaneckých křesel se po volbách nevrátí ani lidovečtí poslanci Stanislav Juránek a Jiří Mihola. „Byl jsem loni zvolen do krajského zastupitelstva a na to se chci v následujících třech letech zaměřit. Mám náš kraj mnohem radši než Prahu. Zároveň tu mohu mnohem více pomáhat, protože jsem součástí týmu pana hejtmana,” objasnil Juránek.

Na kandidátku sociálních demokratů se naopak vrací Zdeněk Škromach. „Vyslyšel jsem výzvu spolustraníků, že je potřeba posílit kandidátku o známé tváře. Myslím si, že dokážu oslovit některé skupiny voličů, například seniory. Zároveň chci přispět k úspěchu sociální demokracie,” uvedl Škromach.

Kandidátka sociálních demokratů prošla v posledních dnech razantní proměnou. Odstoupilo z ní čtrnáct kandidátů včetně původního lídra a starosty brněnské Líšně Břetislava Štefana, kterým se nelíbila změna kandidátky ze strany celorepublikového vedení. „Kandidátku se nám podařilo doplnit novými lidmi. Nově za nás kandiduje například emeritní ředitel Českého rozhlasu Brno Jaromír Ostrý,” uvedl v pondělí nový krajský volební lídr Roman Onderka.

Lídři jihomoravských kandidátek pro letošní volby.Zdroj: Deník/Lukáš Ivánek

Podle politologa Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity mohou výrazné tváře stranám pomoci k lepšímu výsledku. „Známá jména určitě mohou přilákat nové voliče. Pokud je ale strana ve velkých vnitřních problémech, tak ji nezachrání ani známí kandidáti. Tím narážím na ČSSD, kde sice kandiduje Roman Onderka nebo Zdeněk Škromach, ovšem strana je v takových vnitřních problémech, že ani tato jména ji pravděpodobně nezachrání,” sdělil Kopeček.

Volby do Poslanecké sněmovny se u voličů těší velkému zájmu. „Tyto volby berou voliči, ale i média a strany, jako ty nejdůležitější. Volební účast v nich bývá nejvyšší ze všech, podobnou účast mají pouze prezidentské volby,” doplnil Kopeček.

Jako lídryni hnutí ANO v kraji potvrdilo celorepublikové předsednictvo ministryni financí Alenu Schillerovou. Změn se ovšem dočkala i tato kandidátka. Z osmého místa na čtvrté se posunula poslankyně a bývalá ministryně Taťána Malá.

S tím mají problém někteří členové strany. „Předsednictvo může do kandidátky zasahovat, mě se to ovšem nelíbí. Hnutí totiž nevzalo v potaz návrh kandidátní listiny. Zatím nikdo kandidátku neopustil, mám ovšem signály, že někteří členové možná opustí stranu,” konstatoval šéf oblastní organizace Brno–venkov Petr Hýbler.

Kandidátní listinu zatím nezveřejnilo nové hnutí Přísaha. Předpokládá se však, že lídrem v kraji se stane sám Robert Šlachta, protože žije v Pohořelicích na Brněnsku. Kandidátku Volný blok pak povede zpěvačka Ilona Csáková.

21 přihlášek

Celkem jednadvacet politických stran, hnutí nebo koalic podalo do úterka kandidátní listinu na jihu Moravy do voleb do Poslanecké sněmovny. Termín byl do čtvrté hodiny odpoledne, volby se konají na začátku října. „Krajský úřad podané kandidátní listiny po převzetí zasílá Českému statistickému úřadu, který vytváří registr kandidátů. Seznam podaných kandidátních listin zašleme i Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí,“ sdělil Petr Holeček z tiskového oddělení krajského úřadu. Celý další týden do 9. srpna má krajský úřad časový prostor pro přezkoumání. (hra)

ŠTĚPÁN BUBÍK, GABRIELA PIRKLOVÁ