Jeho nástupce vyberou voliči ze sedmi kandidátů. V dnešním Znojemském deníku přinášíme rozhovory se třemi z nich, za týden bude následovat zbývající čtveřice.

Třetina: Když mám cíl, tak za ním jdu

Osmačtyřicetiletý Tomáš Třetina je starostou Moravského Krumlova desátý rok. Funkci ve městě už dvakrát obhájil. V komunální politice však působí od roku 2002, dříve byl v Krumlově zastupitelem i místostarostou. Kandidaturu člena TOP 09 podporují kromě jeho strany také občanští demokraté, křesťanští demokraté, hnutí HLAS a hnutí STAN.

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Protože se u nás na Znojemsku podařilo to, co jinde ne – šest stran se dohodlo na podpoře mého programu pro Znojemsko. Znají mě a ví, že když mám cíl, tak za ním jdu. Jen proto se z Prahy do Moravského Krumlova vrací Slovanská epopej. A epopej může být základem pro prezentaci části našeho regionu. Jsem jeden z nás – na Znojemsku jsem se narodil a vyrostl. Kandiduji, aby tu lidi spokojeně žili, nalezli tu svou budoucnost a nemuseli se stěhovat do jiného regionu. Znojemsko má svůj půvab, poetiku, dokáže být velmi rázovité. Jednoduše, mám to tu rád a chtěl bych budoucím generacím zachoval jeho členitost, nezávislost a originalitu.

2. Co považujete za nejpalčivější problém Znojemska a jak ho chcete pomoci řešit?

Abychom tu měli práci. Lidi tady štvou špatné nebo neexistující silnice. Z obchvatu Znojma se stala doslova legenda a nejhorší na tom celé je, že lidi ztratili chuť bavit se spolu navzájem. Tohle se musí změnit. A senátor v tom může hrát velmi důležitou roli. Navíc jsem si dal tu práci a vypsal jsem si asi dvacítku projektů v obcích, které u nás stojí – chci je pomoci rozhýbat.

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Rád bych pracoval ve výboru pro územní rozvoj, kde cítím největší šanci pomoct Znojemsku. A protože jsem učitel, rád bych účastnil aktivit ve výboru pro vzdělávání.

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Jsem zvyklý pečlivě plánovat svůj čas a dopředu si vybírat priority. Po deseti letech starostování jsem se tohle naučil velmi dobře. Moje žena a tři dcery mě to „naučily“.

5.Máte nějaké životní krédo?

Ano. Moje životní krédo je: Lepší než proklínat tmu, je zapálit svíčku.

Chci chránit zájmy naší země, říká Pavlík



Za hnutí ANO kandiduje ředitel znojemské nemocnice Martin Pavlík.



1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Usiluji o změnu. Jsem přesvědčený, že když už Senát máme, měl by fungovat, řešit skutečné problémy občanů a chránit zájmy naší země. Chci, aby byl hlas spoluobčanů Znojemska a podobných regionů více slyšet. Zvláště v dnešní době, kdy nás jako zemi čekají výzvy s dosud ničím nesrovnatelným, je podle mne klíčové se soustředit na řešení priorit a kvalitu života občanů. A to ideálně odborně a věcně. Bez politikaření a honění laciných politických bodů.



2. Co považujete za nejpalčivější problém Znojemska a jak ho chcete pomoci řešit?

Znojemsko se potýká s mnohým. Přes to, že jde o krásný region plný šikovných lidí, trpí nedostatečným dopravním napojením a nedobudovanou dopravní infrastrukturou či nedostatkem atraktivních pracovních příležitostí. Obojí v konečném důsledku vede k vyššímu věkovému průměru v regionu a související zvýšené potřebě péče o seniory ať zdravotní či sociální.



3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Jsem šestadvacet let lékařem intenzivní medicíny a po nemocnici fakultní, vedu nyní nemocnici krajskou. V případě, že mi spoluobčané dají svoji důvěru, bych měl zájem, o práci ve zdravotním výboru Senátu.



4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany, ani kariérním politikem. Nejde mi o rozšíření sbírky politických funkcí či upevnění mocenské pozice. Pracuji jako ředitel nemocnice a kandiduji po konzultacích nejen s kolegy z nemocnice či oboru, ale i rodinou. Letos mi bylo 50 let a obě naše děti stojí na prahu dospělosti. Léta usiluji o změny v českém zdravotnictví a dobře vím, že změny k lepšímu se samy neudělají. Naše zdravotnictví potřebuje mnohé změny a to jak zákony nové, tak úpravy stávajících. Rád bych se také zasadil o podporu regionálního zdravotnictví, které je podle mě určující pro dostupnost lékařské péče.



5. Máte nějaké životní krédo?

„V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.“ — to ne já, to Platón.

Řešením jsou kvalitní zákony, tvrdí Grois

Jako nezávislý kandidát se o senátorské křeslo uchází Jan Grois. Čtyřicetiletý znojemský starosta bude v případě zvolení nejmladším senátorem za region.

1. Proč jste se rozhodl kandidovat?

Kvůli špatným zákonům, které dávají moc několika jednotlivcům, aby kvůli jejich sobeckým zájmům, blokovali stavbu obchvatu, který by výrazně pomohl čtyřiatřiceti tisícům lidí. V souvislosti s korona krizí se také bude rozhodovat o podpoře měst a regionů a já nechci, aby se na Znojemsko zapomnělo.

2. Co považujete za nejpalčivější problém Znojemska a jak ho chcete pomoci řešit?

V našem volebním okrsku je více než sto obcí a většinu z nich trápí stejné problémy. Hloupé zákony, špatná dopravní infrastruktura, arogantní rozhodování o nás bez nás. Lidi se bojí zdražování, zemědělci sucha, budoucí senioři toho, že stát na jejich důchody nebude mít peníze. To vše jsou věci, se kterými potřebujeme pohnout. Řešení vidím ve schvalování kvalitních zákonů, zlepšení státní exekutivy a také v tom, že politici začnou konečně táhnout za jeden provaz. Možná nás čeká jedno z nejsložitějších období v historii a není zde prostor na malicherné politické spory.

3. V jakém výboru horní komory byste chtěl působit a proč?

Určitě ve výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Považuji ho za nejdůležitější senátní výbor. Téma dopravy je pro mě jasné kvůli obchvatu. V oblasti zemědělství půjde o podporu místních družstev a vinařů. Hospodaření státu je důležité, kvůli nastavení daní a investicích do infrastruktury. Je také důležité, že na všechny témata jsem si sáhl v praxi, když jsem vykonával funkci starosty Znojma.

4. Jak hodláte skloubit práci v Senátu s vašimi dalšími aktivitami a rodinou?

Senát pro mě není útěk za lepším do Prahy. I nadále chci zůstat starostou Znojma. V senátu je asi 40 procent komunálních politiků, a těm městům, které reprezentují se to evidentně vyplácí. Mají větší vyjednávací sílu, lepší informace o dotačních titulech a připravované legislativě. Věřím, že se zvládnu věnovat i rodině. S manželkou se navzájem podporujeme.

5. Máte nějaké životní krédo?

Kde je vůle, je i cesta.