Uzavření škol kvůli koronaviru v úterý Annu Kocandovou, studentku tercie gymnázia v Moravském Krumlově překvapilo. Skoro hned se rozhodla, že je to příležitost, jak být užitečná těm, kdo kvůli obavám z viru potřebují pomoci. Dává proto dohromady další studenty.

„Napadlo mně to hned v úterý, byla jsem v kontaktu s krumlovským starostou, oslovila jsem spolužáky. Ohlas to mělo velký. Vedle dalších studentů gymnázia se mi ozvali i spolužáci z mé někdejší základní školy. Doufám, že nás příští týden, kdy chceme podle zájmu a možností s pomocí začít, bude alespoň dvacet. Zajít starším lidem pro nákup je to první, co můžeme udělat. Virem jsou více ohroženi a mají z něj obavy. Proto bude užitečné, když jim nákupy obstarají mladí a zdraví,“ řekla v pátek Kocandová.