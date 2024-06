Moravský Krumlov jasně deklaroval spolupráci s Hasičským záchranným sborem. „Schválili jsme veškeré smlouvy nutné pro vybudování nové hasičské stanice. Zvolené místo umožní hasičům dobrý dojezd k zásahům do okolí. Stanice by se měla začít budovat na přelomu let 2025 a 2026. Krumlov se tak přiřadí k těm městům, která mají moderní zázemí pro své hasiče,“ sdělil starosta Tomáš Třetina.

Jak upřesnil, město dalo k dispozici pozemky a peníze na projekt. „Stanice vyroste díky symbioze státu a kraje a odhadované náklady jsou okolo sta milionů korun,“ doplnil informaci Třetina s tím, že nové zázemí pro hasiče je již potřeba.

Stávající základna hasičů je v Palackého ulici v Moravském Krumlově.Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

Stávající budova, kde hasiči v Krumlově sídlí, patří státu. „Podléhá Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. O budovu zájem máme a ucházíme se o její převod. Budeme jednat o tom, za jakých podmínek ji získat, v první fázi vedeme jednání s hasiči, pak přijde na řasu příslušný úřad,“ zmínil Třetina.