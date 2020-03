Deníku informaci potvrdil starosta tamních hasičů Vlastimil Klouda. „Dělají tady průtah a kanalizaci na dešťovou vodu. Udělali výkopy a dva dny jsme byli neschopni výjezdu. Bylo to ve středu a čtvrtek minulého týdne,“ uvedl Klouda.

Naštěstí hasiči neměli v tu dobu žádný poplach. „Naštěstí, jinak by to byl velký průšvih hraničící s trestným činem,“ dodal Klouda.

O problému informovala televize Prima. Starosta Oleksovic Zdeněk Koukal tvrdí, že se vlastně nic nestalo. „Prima lže. Jeden aktivista od hasičů to nafotil a poslal do té televize. Žádný výjezd hasiči neměli. Bylo to rozkopané večer a ráno to zase zasypali. Jediná chyba byla, že to měli zahrnout už večer. Chyba je na straně stavební firmy,“ naznačil Koukal.

Podle znojemských silničářů jde o zodpovědnost konkrétní stavební firmy. Kdo však přesně ze subdodavatelů stavby výkop provedl se Deníku nepodařilo zjistit.

Zástupce vedoucího Oblastní správy a údržby silnic Pavel Hrdlička tvrdí, že výkop před hasičkou zbrojnicí jde přímo za stavební firmou. „Pokud se jedná o průtah obcí, a dělá to pro nás stavební firma, je to jejich starost. Osobně o tomto problému nevím. Povinnost ohlásit výkop má daná stavební firma,“ nastínil Hrdlička.

Mluvčí jihomoravských hasičů Jaroslav Mikoška Deníku Rovnost sdělil, že nejde o nic výjimečného. Případy, že dobrovolní hasiči nevyjedou nejsou vzácností. „Pokud by nám dopředu nahlásili, že nejsou schopni výjezdu, tak bychom s nimi ani nepočítali. Občas se stává, že dobrovolní hasiči nevyjedou v časovém limitu anebo vůbec,“ konstatoval Mikoška.

Nehrozí ani vážnější postih. „Maximálně se to projednává s obcí. Třeba v případě, že nevyjedou opakovaně. To nebyl tento případ,“ dodal Mikoška.