Hasiči ve Znojmě ukážou lidem základnu. K vidění bude zázemí i cvičná věž

Všichni, koho zajímá hasičská technika, mohou nahlédnout do výjezdové základny ve Znojmě. Ve čtvrtek 22. června se totiž koná Den otevřených dveří, a to od devíti ráno do tří hodin odpoledne. „ K vidění bude výjezdová technika, garáže, dílny speciálních služeb, zázemí hasičů, cvičná věž i hřiště. Připravené bude i hřiště pro děti,“ pozvali pořadatelé.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výjezdová základna hasičů ve Znojmě. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš