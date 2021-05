Na hraničním přechodu v Hatích na Znojemsku je od pondělí v provozu už druhé testovací místo. Funguje před budovou tamního obchodního centra.

Testování v Hatích. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Otevřeno je v pondělí a ve středu od devíti do dvanácti hodin. V pátek pak od dvou do čtyř odpoledne a v sobotu od desíti ráno do dvou odpoledne. Jeho provoz, stejně jako testovací místo u muzea Terra Technica, zajišťuje společnost Podané ruce. „Máme dva nové týmy, kterou jsou týdně schopné odebrat a vyhodnotit vzorky až od dvanácti set lidí. K testu na přítomnost koronaviru je potřeba předchozí registrace. Dá se však vybavit i přímo na místě,“ uvedla za Podané ruce Kamila Zouharová.