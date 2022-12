Při sestavování rozpočtu se do něj podle ní promítlo i zhruba 150 milionů korun na dostavbu bazénu v Louce. „Také musíme urgentně řešit opravy chodníků, ale třeba i komplexní rekonstrukci Kollárovy ulice za šestadvacet milionů. Nebo například rekuperaci základní školy JUDr. Mareše, kterou jsme podědili od předchůdců, jde o investici za třiadvacet milionů korun,“ dodala Solařová.

Opozici nejvíc vadí, že deficit rozpočtu bude město hradit z naspořených rezerv. „Navrhovaný schodek činí 368 miliónů, padnou na něj šestileté úspory. Dále se pak bude schodek krýt pětaosmdesáti miliony z investičního úvěru. Obávám se, že v dalších letech nebude kde brát. Rozpočet je velmi riskantní,“ neskrýval obavy bývalý starosta a předseda finančního výboru Jakub Malačka, který je nyní v opozici.

Nové vedení radnice podle něj také neučinilo žádné úspory v provozu úřadu a peníze neinvestuje. „Oproti letošku má dojít k razantnímu snížení investic o 185 miliónů a v plánu není ani jedna nová stavba. Předvolební sliby na zřízení krizového fondu na pomoc domácnostem v souvislosti s cenami energií se také neprojevily. Rezerva na pomoc je stejná jakou jsme nastavili v tomto roce, tedy sedm set tisíc korun,“ poukázal Malačka.

Výtky na snížení nákladů na provoz úřadu považuje Solařová za nekorektní. „Nemůžeme snižovat provozní náklady úřadu, když se v posledních měsících šestkrát zvýšily ceny energií. Zavádíme však úsporná opatření na spotřeby energií, snižujeme například teploty vytápění v kancelářích, měníme svítidla za úsporné. Hodláme iniciovat projekty na snížení energetické náročnosti městských budov a organizací, uvažujeme o komunální a komunitní energetice,“ vyjmenovala Solařová.

Na stavby je podle ní v rozpočtu vyčleněno přibližně 290 milionů korun. „Z toho necelých 150 milionů půjde na bazén. Zdůrazňuji, že podstatná část projektů je nasmlouvaná od předchozího vedení a v rozpočtu na ně byly nachystané peníze. Kam jinam by tedy ty peníze měly jít? Podle přehledu zvládli předchůdci v uplynulém roce uskutečnit ani ne polovinu naplánovaných investic. Připravené peníze ležely ladem na účtech a ztrácely kvůli inflaci hodnotu,“ reagovala Solařová.

Také na řešení krizových situací má podle ní město dostatek peněz. „Rozlišujme rezervu na krizové řízení, u které počítáme se zmíněnými 700 tisíci. A pak rezervu v rozpočtu, která je až dvě stě milionů korun. Na tu město nemuselo sáhnout ani uplynulý rok kvůli dozvukům pandemie či nyní válce na Ukrajině a starosti o stovky uprchlíků. Pokud pro další rok máme tedy totožnou částku, pak je to podle mě zcela dostačující,“ zdůvodnila Solařová.

Návrh rozpočtu Znojmo 2023:



Příjmy 1, 062 miliardy Kč

Výdaje 1,430 miliardy Kč

Schodek –368 milionů Kč

Úspory z let 2016 – 2021 387 mil. Kč

Čisté investice 306 mil. Kč

z toho bazén 166 mil. Kč

Problém bude podle starostky Solařové vytvářet ale finanční rezervy do dalších let.

„Máme velmi omezené možnosti i když v minulém roce byly vyšší daňové výnosy. Pokud ale členové opozice mluví o tom, že nám naspořili rezervy, tak to bylo díky mimořádným příjmům z prodeje majetku města, zejména pozemků v hodnotě kolem 120 milionů korun. To se bude těžko opakovat. Na účtech města přesto počítáme s významnou rezervou. Z krize se chceme proinvestovat, nechceme nechávat ležet peníze na účtech. Ztrácely by hodnotu,“ počítala Ivana Solařová.

Svalování viny na bazén Jakub Malačka rozporoval čísly. „Zatímco v letošním roce byl podíl bazénu na investicích necelých dvacet procent, v příštím roce se počítá s necelými deseti procenty. Opravdu to tedy není o tom, že celý objem investic spolkl bazén. Když to shrnu, jedná se o velmi nehospodárný, neinvestiční a takzvaně projídací rozpočet. Nevidím úsporu v provozu, nepomůže se občanům, nebude se investovat a zdevastují se letité úspory,“ zakončil Malačka.

Obyvatelé vnímají dění ve Znojmě s rozpaky. „Před volbami říkali, že je to špatně a teď je to, zdá se, taky špatně. Oni spolu nemluví a lidi to odskáčou,“ mávl rukou starší muž na Masarykově náměstí, představil se pouze jako Vojtěch.