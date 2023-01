Jan Grois odmítá také výroky o tom, že nového jednatele museli představitelé města jmenovat narychlo, aby firma neskončila v konkurzu. „Jan Grois na svou funkci rezignoval krátce po komunálních volbách, posledního října. Nové vedení města tak mělo měsíc na to, aby do funkce jmenovalo nového zástupce. V opačném případě by soud mohl společnost poslat do konkurzu. Rada města se rozhodla jmenovat do funkce Květoslava Svobodu,“ uvedl mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Funkce a platy politiků jsou moc, zní z opozice ve Znojmě

S tím Grois nesouhlasí. „Paní starostce jsme nabídli jednatelství okamžitě potom, co nová koalice podepsala koaliční smlouvu. Chtěli jsme jí dát prostor, aby se seznámila s chodem firmy, to však bylo odmítnuto. Při svém odchodu jsem sepsal závěrečnou zprávu, kde jsem pro nové vedení nastínil další možnosti směřování společnosti,“ odmítl uvedené důvody Grois.

Bývalý starosta a místostarosta je jedním z členů početné opozice ve městě, která nesouhlasí s nově placenými funkcemi současné koalice. Trnem v oku jim jsou také vysoké zálohy obyvatel za energie i utrácení úspor z minulých let. Požádali o svolání mimořádného zastupitelstva. Deník o tom podrobně informoval. „Pojem stabilizace v podání současné koalice znamená projídání rezerv na platy politických nominantů. Úplně stejný přístup jsme mohli sledovat při schvalování rozpočtu na tento rok, kdy nová koalice během jednoho roku projedla rezervy, které jsme tvořili šest let,“ zlobil se Grois.

Obří investice roku na Znojemsku: tah na Brno, bazén i přestavba nemocnice

Zarazilo ho i vystupování tiskového mluvčího radnice Pavla Kovaříka, který je podepsaný pod oficiálním vyjádřením z radnice. „Jan Grois uvádí, že funkci jednatele vykonával jako čestnou funkci. Je tak otázkou, nakolik svědomitě ji plnil. Zvlášť v době, kdy ZTS neměla po úmrtí ředitele jeho nástupce a musela čelit rostoucím cenám energií. Vedení města je toho názoru, že je třeba tepelnou společnost stabilizovat a modernizovat, aby fungovala efektivněji a nabízela klientům nejlepší služby za co nejpříznivější ceny,“ sdělil mimo jiné Kovařík.

Podle Groise by se ale mluvčí neměl dopouštět politických výroků. „Je to porušování kodexu. Jako tiskový mluvčí má povinnost nezaujatě informovat o dění na radnici. Politické prohlášení přísluší politickému vedení města starostce, místostarostům a radě, nikoliv úředníkům,“ dodal Grois.

Mluvčí Kovařík výhrady dodatečně komentovat nechtěl. „Každé oficiální vyjádření prochází konzultací s vedením radnice. I nyní je ve zmiňovaném vyjádření uvedeno, že jde o stanovisko vedení města,“ reagoval Kovařík.