Zakázce s předpokládanou hodnotou přesahující deset milionů korun dali zelenou radní Jihomoravského kraje tento týden. „Silnice číslo II/415, která křižovatkou prochází, vede dál až k hraničnímu přechodu a je velmi vytížená. Na křížení v Hevlíně dochází poměrně často k dopravním nehodám. Věřím, že výstavba okružní křižovatky výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu v obci,“ uvedl náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Na projekt by kraj chtěl čerpat příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Podle odhadů by měla celá stavba vyjít na přibližně 10,4 milionu korun. „Podíl kraje přesahuje 9,2 milionu. O zbylý přibližně milion korun se postará přímo obec Hevlín,“ doplnil Hanák, podle kterého již kraj požádal stát o příspěvek na stavbu ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který je určený na opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III třídy. „Rozhodnutí očekáváme v červnu. Pokud bychom peníze ze SFDI nedostali, musel by kraj hradit stavbu z vlastního rozpočtu,“ přiblížil náměstek hejtmana.

Vedení obce s příspěvkem počítá. „Máme vyčleněno 1,2 milionu korun. Jsem rád, že kruhový objezd už konečně bude,“ podotkl první muž Hevlína Antonín Pichanič.

Důležitou změnu vítá řada místních lidí. „Je to výborná věc. Bývaly tam nehody a nebezpečné situace. Navíc pohyb kamionů v obci je neskutečný. Tak jen doufám, že ho dobře udělají i kvůli děckám. Škola je totiž hned vedle,“ konstatoval místní obyvatel Karel Kuchařík.

Kruhák by měl vznikat v srpnu, sloužit by mohl už letos v listopadu.

Ještě letos by měla u Znojma vzniknout další, dlouho očekávaná okružní křižovatka. „Zahájení stavebních prací je předpoklané v září 2020 s dobou určenou pro výstavbu v délce dva měsíce. Začátek stavby je však podmíněný dokončením majetkoprávní přípravy, kde v současnosti stále evidujeme případy, kde nejsme s vlastníky ve shodě,“ sdělila před časem mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

V roce 2022 by ŘSD chtělo postavit na silnici ze Znojma do Jihlavy další rondel, tentokrát na křižovatce na Kravsko.

Na Znojemsku dnes funguje více než dvacítka kruhových objezdů. Mezi těmi nejnovějšími je rondel v Suchohrdlech nebo v Božicích.