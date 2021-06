Takzvané nebeské rybníky znovu propojují, aby zajistili dostatek spodní vody obyvatelům ve studních. Využijí ji na zalévání zahrádek, v případě požáru ji mohou čerpat i hasiči. „Dlouho jsme na obnovu rybníků sháněli dotace, ale žádné nebyly. Tak jsme se rozhodli je opravit z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta obce Antonín Pichanič.

Na břehu, v pořadí už třetího, právě obnoveného rybníka zvaného U statku, v centru obce, ukazuje rozdíly. „Býval to žalostný pohled na suchou jámu, zarostlou palachem s tlejícím, smradlavým bahnem. Když jsme chtěli doplnit vodu, kupovali jsme ji od závlahářů,“ přiblížil Pichanič.

Rybník vybagrovali a vyčistili od historické skládky odpadu. Vyšlo je to na víc, než milion korun. „Máme přece ve znaku kapra, tradice rybníků tu vždycky byla a předkové byli chytří. Mysleli ekologicky tak nějak samozřejmě. Chceme jejich dílo obnovit a rybníky znovu propojit vodou z potoka Černá strouha. Projekt už schválili zastupitelé, hotovo by mělo být do konce příštího roku,“ dodal starosta.

Za pravdu mu pomyslně dává i příroda. „Tamhle plave užovka, druhá,“ poukazuje Štach. Z dutiny kmene vrby o sobě dávají hlasitě vědět ptáčata, koncert zahájily i žáby. Nový přírodní ostrůvek obhlíží vodní ptáci. Podobné je to už na rybníku U školky a takzvaném Kačeňáku, který užívají rybáři, obyvatelé se u něj schází na akcích. „Hevlín byl kdysi protkán asi desítkou rybníků, vybudovali je původní němečtí obyvatelé. Některé z nich, ale byly v minulosti neuváženě zasypány. Byly důmyslně propojeny a při přívalových deštích odváděly vodu do Dyje. V dobách sucha bylo možno rybníky naopak zaplnit vodou z Černé strouhy. K tomu se vracíme, každý rok obnovíme také jeden rybník,“ ujistil Pichanič.

Štach souhlasí. „Mělo to být už dávno, je tu hned lepší klima,“ nadechl se.

O unikátní soustavu čtyř rybníků pečují i v blízkých Hraběticích. „Jedná se o cenné dědictví předků, rybníky vedou napříč obcí, kaskádovitě z nejvyššího bodu do nejnižšího. Jejich účelem bylo zachytávat vodu v době sucha, naopak v době povodní ji odváděly mimo obec do Dyje. V současné době odvádí vodu z ulice Hlavní,“ uvedl pro Deník Rovnost před časem starosta Hrabětic František Treger.