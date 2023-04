VIDEO: Historie na kolech. Závod nablýskaných veteránů se zastavil ve Znojmě

Hloučky lidí postávají na Horním náměstí ve Znojmě. Pozorují mladíky v reflexních vestách, jak ohraničují prostor žlutými páskami. Ozve se hlasitá hudba a ti, co zatím stojí opodál, přicházejí zvědavě blíž. Snaží se zaujmout co nejlepší místo. Moderátor hlásí, že závod Spring Classic 2023, ve kterém se utkají již počtvrté posádky veteránů, zavítá za pár minut do centra Znojma. Z ulice Přemyslovců a Václavského náměstí začínají postupně najíždět vozy. Celkem jich přihlížející mohou čekat více než sto.

Čtvrtý ročník závodu veteránů Spring Classic 2023 a zastávka ve Znojmě. | Video: Deník/Ilona Pergrová