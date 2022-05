Do oka mu padla nová výstavba rezidentních bytů v městské části Přímětice v Třešňové ulici. Stěhovat by se do nového bytu mohl už příští rok na jaře. Stejně jako šedesátka dalších zájemců. Právě tolik bytů tam bude k dispozici, v celkem šesti nových domech. „V současné době se projekt Rezidence Třešňová nachází ve fázi hrubé výstavby. V prvním čtvrtletí příštího roku dojde ke kolaudaci a v jarních měsících k předání bytů,“ potvrdil zástupce developera a realitní makléř Jan Zeman.