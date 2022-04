Hlavní tah do Rakouska přes Hatě už frézují. Řidiče zbrzdí semafory i v létě

Je jedním z nejvytíženějších hraničních přechodů do Rakouska. Denně přes něj projede kolem deseti tisíc aut. Silnice I/38 a současně evropská 59 vedoucí k přechodu Hatě u obce Chvalovice na Znojemsku je ale léta v neutěšeném stavu. To se brzy změní. V pondělí na její opravu nastoupili dělníci. Řidiči se budou muset s omezeními vypořádávat až do konce července.

Hlavní tah do Rakouska přes Hatě už frézují. Ilustrační foto | Foto: Deník/Dalibor Krutiš

Přestože Ředitelství silnic a dálnic avizovalo začátek rozsáhlé rekonstrukce až na pátek 29. dubna, frézovací stroje odstraňují vrchní vrstvy už od pondělního rána. „Zahájili jsme práce od obce Vrbovec po státní hranice. Jde o úsek v délce přes šest kilometrů,“ potvrdila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková. Provoz řídili pracovníci stavební firmy, které následně nahradí semafory. Oprava vyjde na 74,5 milionů korun bez daně. Řidiči projedou kyvadlově. Politikou nepolíbená Malačkova pětka. Starosta Znojma má své hnutí. Má šanci? Z důvodu zhruba čtyřiceticentimetrové hloubky zásahu do silnice nebudou moci k domům zajíždět obyvatelé Chvalovic žijící v těsné blízkosti trasy. „Jedná se o maximálně patnáct domů. Omezení pro ně potrvá ale vždy jen po dobu aktuálních prací v úseku, tedy deset až čtrnáct dní. Navíc mají možnost zajet ke svým domům zezadu,“ uklidňoval starosta Robert Vaněk. Za nákupy bez problémů Oprava už podle něj byla potřeba. Podle jiných ale přišla v nejméně vhodnou dobu. „Připravuje se už léta, využít se k ní mohly například dva roky v covidu, kdy bylo všechno zavřené a cestování omezené. Teď oprava začíná v nejsilnějším období, kdy tudy lidé začnou jezdit na dovolenou přes Rakousko do Chorvatska,“ namítal například Jan Procházka z obchodního a zábavního centra Freeport Hatě. Problém pro venkov? Na jihu Moravy skončí 27 stavebních úřadů Starosta Chvalovic načasování zdůvodnil vleklou administrativou. „Povolovací procesy se táhly déle, než bychom si přáli,“ vysvětloval Robert Vaněk. Nejpovedenější stavby roku: zazářila znojemská Nevoga i sportovní hala v Brně Několikrát týdně jezdí s nákladem přes hranice v Hatích i David Coufal ze společnosti Coufa Trans Blížkovice. „Přes omezení pojedu poprvé v úterý, ještě nevím, co mě tam čeká. Objíždět to nemám kudy. Na sousedním přechodu v Hnanicích je totiž vjezd kamionům zakázaný. Budu muset vyjet dřív a počítat se zdržením,“ zvažoval Coufal. Návštěvníci Obchodního centra Freeport Hatě se do oblíbené zábavní a nákupní lokality dostanou i navzdory stavebními zásahu. „Kruhová křižovatka je průjezdná, návštěvníci i zaměstnanci musí počítat jen se zdržením na semaforech,“ ujistil manažer centra Procházka.