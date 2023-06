Strážníci o poškození piana v horní části Městského parku vědí. „Jedná se o pravidelně kontrolovanou lokalitu. Před měsícem jsme kontaktovali iniciátora umístění pian, protože už tehdy byl nástroj ve špatném technickém stavu,“ sdělil ředitel Městské policie Znojmo Petr Hladký. Na místě jeho kolegové přímo při poškozování nástroje nikoho nechytili. Kamerový bod, který by dané místo monitoroval, na místě nemají.

Parky ve Znojmě. Při sekání trávníku pomáhá robot. Plevel v centru ničí pára

Za projektem Piano v ulicích ve Znojmě stojí od počátku Jakub Krainer. Z celé situace je zklamaný. „Finální odvoz pian jsme začali řešit už před pár týdny, vypadá, že se tak stane tento pátek. Bylo nutné vyřídit povolení k vjezdu,“ sdělil Krainer. Vyjádřil lítost nad tím, kolik nepříjemností musel společně s dalšími kolegy řešit. „Kromě pravidelného ladění to byl právě vandalismus, krádeže, vylamování zámků a rušení nočního klidu. Dlouhodobě jsme hledali kompromis v umístění, aby zároveň piano přinášelo radost co nejvíce lidem a co nejméně rušilo,“ připomněl.

OBRAZEM: Znojmo má své piano v ulicích. U Dyje

Piano stálo nejprve na Masarykově náměstí u obchodního domu Dyje, později na náměstí Svobody v Horní bráně. „Opakující se vandalismus nám všem trochu ubral energii k dalšímu snažení a rozhodli jsme se piana definitivně odvézt. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na fungování nástrojů v ulicích jakkoliv podíleli. Byla to společná práce aktivních lidí, kteří, když bylo potřeba, přiložili ruku k dílu a díky nimž mohlo piano ve Znojmě přinášet radost tak dlouho,“ vzkázal Krainer.

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová

První začalo fungovat roku 2015, druhé přibylo loni. „V porovnání s ostatními městy si Znojmo nestojí tak špatně. V Praze vydrží piano v ulicích maximálně jeden rok. Rekordní čas, co se týká zničení, jsou dva týdny, jak mi prozradil Martin Šeda,“ podotkl Krainer. Šeda je produkčním spolku Piana v ulicích a projekt spustili v Praze roku 2013. „Navíc mimo Prahu už nemají zprávy, že by se některé nástroje v ulicích takhle dlouho udržely,“ upozornil Krainer.

V ulicích Znojma si opět zahrají na piano. Možná i na dvě

Zahrát si ve veřejném prostoru na piano mohou lidé už příští týden například v Moravském Krumlově. „Piano bude k dispozici zájemcům už třetím rokem,“ sdělil šéf moravskokrumlovského kulturního střediska Bořivoj Švéda s tím, že místo po šesté hodině večerní zamykají. S vandaly nebo rušením nočního klidu tak problémy nemají.