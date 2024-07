Upozornila, že jednou z prověřovaných organizací měla být i Znojemská beseda, jejímž ředitelem je už deset let František Koudela, kandidát na nového starostu.

V dalších dnech se má uskutečnit mimořádné zastupitelstvo, kde budou volit nové vedení města. „Je otázka, jak bude nyní s těmito audity zacházeno," podotkla Solařová.

Z auditu strach nemá

Koudela v reakci pro Deník uvedl, že neví, proč Solařová tyto kroky podniká.

„Opravdu netuším, co za tím stojí. Když jsem před deseti lety do Znojemské besedy nastupoval, dokonce jsem zavedl výroční zprávy a vše se snažil udělat více transparentní. Lidé mi říkali, že tam déle jak rok nevydržím, protože je to tam nepřehledné. Z plánovaného auditu strach nemám, protože se nemáme čeho bát," sdělil Koudela.

Na sociálních sítích to komentoval i opoziční zastupitel za Naše Znojmo a bývalý starosta Jakub Malačka.

„Co považuji za nechutné, je útok na Františka Koudelu a zastrašování jakýmsi auditem na Znojemskou Besedu," podotkl.

Solařová informovala, že v úterý začne personální audit, který má vedení města ukázat, jestli mají na radnici moc nebo naopak málo úředníků. „Podle výsledků se pak zařídíme," uvedla.