Jak doplnil, je nyní otázkou, jak uchopí dál gastronomický koncept. „Jednou z variant je, že bychom přizvali podnájemce, který by provoz efektivně řídil. Chceme určitě zachovat naše pivo a značku,“ přiblížil plány ředitel s tím, že zahraniční zákazníci, kteří znají podnik z minulosti, rádi zajdou do HoZpody na jídlo i pivo.

Podle něho si podnik našli i místní, těch ale po podaném trestním oznámení ubylo. „Klesla návštěvnost i tržby, rozhodli jsme se zůstat a zaměřit se na efektivnější řízení a provoz,“ poukázal Harašta.

Upřesnil, že stánek na Horním náměstí na konci září končí. Znojemský městský pivovar ho pomalu vyklízí, je již otevřený pouze o víkendech. Město pak počítá s odstraněním stánku. „Řešíme nyní jiné způsoby, jak náměstí zatraktivnit,“ prozradil místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Vedení města potvrdilo, že na radě města zrušili vypovězení nájemní smlouvy HoZpody. „Znojmo není jen o víně, dlouholetá je tu i tradice vaření piva. Pivovar je pro město důležitým partnerem. Společnými silami se podařilo opravit nejen prostory na Masarykově náměstí, ale především velkou část bývalého pivovaru v Hradní ulici. Právě ta nyní láká do centra města řadu návštěvníků,“ nechal se slyšet starosta Znojma František Koudela.

Dodal, že si váží místních podnikatelů, kteří pomáhají Znojmo posouvat správným směrem. „Proto jsem rád, že jsme i přes mediální kauzy a neshody s předchozím vedením města nakonec dospěli k dohodě, díky které HoZpoda nekončí,“ zmínil Koudela.

Zprávu o dalším fungování provozovny okomentoval i poslanec a opoziční zastupitel David Štolpa. „Je skvělé, když se místním podnikatelům daří a jsem rád, že během minulých dvou let vznikla ve Znojmě řada nových provozoven,“ poukázal.

Zmínil také žádoucí stejnou míru podpory pro všechny podnikatele. „Dle mého musí platit, že podmínky a míra podpory by měly platit pro všechny, mimo jiné také v souladu s hospodařením města a s tím spojenými podmínkami pronájmů prostor,“ uvažoval Štolpa.

Investice za miliony korun

Zmíněná HoZpoda, kterou lidé znali dříve jako Country Saloon, byla neobyvatelným prostorem a pivovar ji za vlastní peníze zprovoznil. Z toho část financí šla přímo na rekonstrukci budovy, která je majetkem města.

Projekty pivovaru podle místostarosty Jakuba Malačky představují investice za desítky milionů korun. „Ale nejde jen o peníze, důležité je i dlouhodobé budování dobrých vztahů a spolupráce. Mediálního lynče a osočování si tato firma užila už dost. Teď snad opět nastává doba, kdy se budeme snažit posunout společně naše město zase o kousek dál,“ doufal Malačka.

Připomněl, že do podaného trestního oznámení město nemůže, nebude a ani nechce nijak zasahovat.

Bývalá radní Růžena Šalomonová Deníku již dříve vysvětlila, že každý zastupitel má ze zákona povinnost oznámit podezření ze spáchání trestného činu. Tuto povinnost mu ukládá i trestní řád. „V tom se zastupitelé liší od občanů, u nichž nesplnění této povinnosti není sankcionované. Nájem ve výši odpovídající nájmu dvoupokojového bytu mně v dané lokalitě nepřipadal v pořádku ani v souladu s péčí řádného hospodáře ze strany města,“ popsala radní Šalomonová.

Na nesrovnalosti ve výši nájmu ji měl podle jejích slov upozornit obyvatel Znojma. „Pokud bych to neoznámila já, jistě by to oznámil někdo jiný. Otázka takto překvapivě nízkých nájmů je ze strany občanů často diskutována. A byl to právě jeden zvídavý občan, který mě na danou skutečnost upozornil,“ poukázala Šalomonová.