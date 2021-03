V obci s více než 900 obyvateli se ale teď pustili do výstavby rodinných domů. „Mladí lidé odchází do okolí, proto jim chceme podmínky pro bydlení usnadnit,“ říká starosta obce František Treger.

Kolik domů v obci vyroste?

V první etapě připravíme celkem jednatřicet pozemků pro stavbu rodinných domů a dva domy pro sociální bydlení. To je teď naše priorita, protože možnosti nového bydlení jsou v obci dlouhodobě nízké. Později v druhé etapě plánujeme dalších sedm parcel.

V které části obce stavební místa vzniknou?

V jihozápadní okrajové části obce zvané pod Kalvárií. Obec má k zasíťování pozemků už stavební povolení, smlouva s dodavatelem stavby je před podpisem. Do zasíťování stavebních pozemků investujeme zhruba čtyřicet milionů korun, většinu nákladů překleneme úvěrem. Na sociální byty jsme získali dotaci deset milionů korun.

Kdy budou moci zájemci stavět?

K prodeji by mohly být parcely nachystané zhruba za rok. Dané už jsou i podmínky stavby. Musí být jednopodlažní a splňovat venkovský styl stavby, se sedlovou střechou a maximálně s podkrovím.

Sociální byty chceme nabídnout jako startovací byty pro mladé nebo pro důchodce, kteří zůstali sami a na svou nemovitost už nestačí.

Vzhledem k výstavbě se dá očekávat i nová generace dětí v obci. Jste na to připraveni?

Přímo v lokalitě výstavby plánujeme i dětské hřiště, budujeme je i po obci. V mateřské i základní škole máme zatím volnou kapacitu. Kdyby bylo ale třeba, jsme připraveni situaci řešit. Nedávno jsme dokončili také rekonstrukci vnitřních prostor v mateřské škole, průběžně opravujeme školu.

Máte nějaké plány s velkým travnatým prostorem za školou?

Z toho chceme udělat park, ne jen pro využití školáky, ale i jako místo pro odpočinek a setkávání obyvatel. Máme připravený projekt i stavební povolení, čekáme jen na vhodný dotační titul. Úpravy odhadujeme na zhruba pět milionů korun.

Jak by tedy mohl park vypadat?

Plánujeme terénní vyvýšeniny, nové dětské hřiště, výsadbu zeleně, lavičky. Stěnu budovy základní školy využijeme k vytvoření jeviště, vznikne tu něco jako malý amfiteátr ve tvaru půl oblouku. Děti tu mohou pak pořádat školní představení nebo využít venkovní prostor k výuce. Rádi bychom ho využili například i k letnímu promítání filmů.

Rušno je i kolem i unikátní soustavy čtyř rybníků v Hraběticích?

Jedná se o cenné dědictví předků, rybníky vedou napříč obcí, kaskádovitě z nejvyššího bodu do nejnižšího. Jejich účelem bylo zachytávat vodu v době sucha, naopak v době povodní ji odváděly mimo obec s odtokem do Dyje. I v současné době odvádí vodu z ulice Hlavní. Snažíme se je udržovat a obnovovat a to ve spolupráci s odborníky pro životní prostředí. Nabízí se také jako místa k relaxaci obyvatel, proto v jejich okolí vysazujeme stromy, umisťujeme lavičky a odpočívadla či altánky. Máme