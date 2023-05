Kozel se předvedl na náměstí. Už hlídá vinici. Festival vína VOC bavil Znojmo

/VIDEO/ Cimbálová muzika se ozývá ze Slepičího trhu ve Znojmě. Pro sobotní den se ale náměstíčko u vchodu do podzemí jmenuje Ryzlinkový trh. Lidé posedávají u skleniček vína a neodradí je ani dešťová přeháňka. K užitku přijdou připravené deštníky. „Tady bude nějaké divadlo? A co je to ta hroznová koza?“ ptá se jedna z návštěvnic své společnice. Obě si fotografují trousící se skupinku lidí oblečených v dobovém prostém venkovském oblečení.

Festival vína VOC Znojmo zaplnil centrum města první květnovou sobotu. | Video: Deník/Ilona Pergrová