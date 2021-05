Do oprav se chtějí Hrušovanští pustit ještě letos. „Zrovna čekám na architekty, děláme poslední úpravy v projektu. Výběrové řízení na dodavatele vyhlásíme jakmile budeme znát podmínky dotace,“ potvrdil ve středu Miloš.

Kvůli vysokým nákladům rozdělí Hrušovanští opravy chátrající památky na dvě na etapy. „Opravit chceme nejdřív první půlku budovy. V patře vznikne víceúčelová obřadní síň, prostor pro malé koncerty i zázemí pro základní uměleckou školu. Ta stávající kapacitně nestačí, protože je o studium velký zájem. Zrenovujeme i fresky Alfonse Muchy, které nám tu umělec zanechal,“ vyzdvihl starosta. V přízemí plánuje zřídit muzeum Hrušovanska.

Záchranné práce na zámku už probíhají asi šest let, také díky dobrovolníkům ze Spolku pro hrušovanský zámek. „Udělalo se třeba zabezpečení základové desky, odvodnění stavby, nedávno i zabednění otevřených oken proti větru dešti,“ ocenila místopředsedkyně spolku Věra Vráblíková.

Členové spolku pořádají v okolí zámku i akce. „Snažíme se lidem ukázat, že to není jen ruina, ale kus historie spojené se světově významnými osobnostmi, malířem Alfonsem Muchou a historikem Maxem Dvořákem. Díky tomu se v budoucnu může rozvíjet v Hrušovanech i turistický ruch,“ nepochybovala nadšenkyně.

Vinárna v přízemí

Na celkovou opravu zámku z 17. století by Hrušovanští potřebovali celkem asi sto šedesát milionů korun. Do oprav se pustí i v případě, že očekávanou sedmnáctimilionovou dotaci nezískají. „Je nutné udělat alespoň opravu krovů. Náklady v první etapě vyšroubují technické stavby jako je výtah, schodiště, kotelna. Rýsujeme ale už i druhou etapu. V přízemí vznikne vinárna, na níž se bude zřejmě podílet i soukromý subjekt. Centrem společenského setkávání se stane i nádvoří za zámkem, tam plánujeme přesunout například Letní slavnosti z náměstí,“ nastínil už dříve Miloš. První svatebčané a návštěvníci by tak mohli do obnoveného zámku zavítat do tří let.

Hrušovanský zámek je dlouhodobě v havarijním stavu a je zapsán na seznamu ohrožených památek v databázi Národního památkového ústavu. Rovněž je registrován v Národní databázi brownfieldů.

Opravu památky vítá i první žena blízké Jevišovky Božena Bošiaková. „Už se těším, až se to začne rýsovat, držím pěsti ať vše vyjde,“ vzkázala přes sociální síť Hrušovanským.