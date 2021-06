Starosta Malačka zdůvodnil návrh na sesazení Šalomonové nespolehlivostí a lživými výroky. „Paní Šalomonová zamlčuje informace, lživě osočuje zaměstnance úřadu, víme o upravování zápisů z jednání výboru,“ zdůvodnil Malačka.

Odvolání Šalomonové bylo pro opozici překvapením, jako dodatečný bod programu jednání. „Ve zprávě o kontrole Znojemské tepelné společnosti byl například zamlčený dodatek mezi společností a městem z roku 2004, tepelná společnost pak čelila obvinění kontrolorů, že neoprávněně opravuje kotelny města,“ uvedl konkrétní příklad Malačka.

Pochybení a výtek přednesl víc. „Opakovaně dochází k poškozování důvěryhodnosti finančního výboru a ve finále také zastupitelstva. Není proto podle mě možné, aby paní předsedkyně i nadále setrvala ve své funkci,“ uzavřel starosta.

Ignorantský postup

Růžena Šalomonová mu v závěrečné diskusi poděkovala. „Děkuji vám. Můžete se to zdát překvapivé, ale vaše odvolání je pro mě jako ocenění mé práce, že jsem ji dělala dobře. Tak, abych se pod ni mohla podepsat. To vy jste neuměli přijmout kritiku,“ uvedla už bývalá předsedkyně v závěrečné diskusi jednání zastupitelstva.

Na místo Šalomonové zvolili zastupitelé na návrh starosty bývalého člena hnutí ANO, opozičního zastupitele Petra Vodičku. Kandidátka opozice Petra Svedíková Vávrová z SPD neuspěla, přestože pro ni hlasovala kompletní opoziční sestava. Ta ale nedisponuje potřebným počtem hlasů. Svedíková Vávrová označila postup za ignorantský. „Ačkoli se celá opozice, napříč politickým spektrem shodla na jiném kandidátovi, rozhodl se starosta její vůli ignorovat. Přitom nová koalice při svém vzniku proklamovala otevřenost zástupcům opozice i jejich názorům, a že předsedové výborů bývají tradičně z řad opozice. Aby se nastolila rovnováha k tradičně koaliční radě města,“ ohradila se Svedíková Vávrová.

Podle Malačky byl ale výběr Vodičky logický a osočování z prosazování vlastního prospěchu odmítá. „Pan Vodička v lednu skončil ve funkci radního města také díky mému hlasu. Poté se rozpadla koalice a on se ocitl v opozici. Těžko mi tedy někdo může říct, že to je můj spojenec. Naopak, teď mají díky jeho zvolení do čela finančního výboru všechny subjekty zástupce v alespoň jednom výboru či komisi,“ reagoval Malačka.

Reakce Šalomonové k upravování zápisu



"K osočování pana starosty, který si nějak musí zdůvodnit svůj návrh na moje odvolání, a který těžko přizná, že je to hlavně kvůli kontrolám a jejich výsledkům, se musím vyjádřit.

Za příklad si vezmu jím napadané zápisy finančního výboru. Jako předsedkyně výboru musím zápis podepsat. Svým podpisem stvrdit, že zápis pravdivě odráží průběh jednání dotyčného výboru. Pokud zápis v pořádku není, mohu upozornit zapisovatele, aby věc dal do pořádku. Mohu zvolit i jiný postup a tím je podepsání zápisu s výhradami. Bohužel jsem musela přistoupit i k takovému kroku. Poté rozhoduje výbor na dalším jednání o vznesených námitkách, ty moje přijal bez výhrad. Bohužel v zápise občas chybělo hlasování či usnesení výboru, nebo jiné důležité skutečnosti. Snažila jsem se úředníkovi, který byl výboru přidělen radou města k zajištění potřebné administrativy včetně psaní zápisu, domlouvat, aby zápisy vypracovával pečlivě. Několikrát jsem o této skutečnosti informovala i výbor samotný. Marně, nic se nezměnilo. Na výboru jsem dokonce navrhovala, aby si dotyčný jako vedoucí odboru vzal na zápisy nějakou úřednici, která to zvládne. Opět marně. Poté na můj návrh dokonce výbor rozhodl, že se jednání budou nahrávat, aby bylo možno dodatečně zkontrolovat správnost zápisu. Nic nepomohlo, naopak mi zapisovatel posílal text se žádostí, abych ho doplnila dřív, než ho pošle ověřovateli. Nechtěla-li jsem mu neustále dělat problémy, tak jsem si dělala podrobné poznámky, abych případně byla schopna text zápisu opravit tak, aby odpovídal skutečnému průběhu jednání. Ale to není úkol předsedy, kontrolovat správnost zápisu. Výbor si na každém jednání schvaluje ověřovatele zápisu. A ten je spolu s předsedou garantem správnosti obsahu zápisu, to stvrzuje svým podpisem. Je jenom dobře, že objevil nesrovnalost v počtu hlasů, proto byl ověřovatelem. Ani moje poznámky k jednání, které řídím, nemusí být 100%. Proto jsem koneckonců žádala o nahrávání každého jednání, je to pojistka, jak nesrovnalosti v případě potřeby ověřit. Opravdu jsou moje výhrady k chybně vypracovaným zápisům úředníkem osočováním pracovníka úřadu? Každý zápis je nutno upravit, pokud věrně neodráží průběh jednání. Nic víc, nic míň.

Dnes s odstupem času si říkám, že vedoucí finančního odboru přeci nemůže být tak neschopný, aby nedokázal udělat zápis bez věcných chyb. Byl to záměr? Byly moje ohledy k dotyčnému úředníkovi zbytečné? Plnil jenom zadání? Nevím, ale vypadá to tak, že pan starosta čekal na příležitost, až něco přehlédnu a problém si vyrobil. A pak ověřovatel (další starostův člověk a zaměstnanec úřadu, pan Růžička), objevil v zápise nesrovnalost, kterou opravil. Výborně, to je jeho práce a zodpovědnost. Já opravu potvrdila svým podpisem, a dokonce jsem ho pochválila za pečlivost. Starosta sám o sobě říká, že je jízlivý. Já bych to možná řekla jinak."