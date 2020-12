Do hejtmanského křesla jste usedl v období, kdy počet hospitalizací a nemocných s Covid-19 kulminoval. Zvládl kraj svou úlohu?

V kontextu toho, jak turbulentní je nyní období a s jakými úkoly se kraj musel a musí vypořádat, jsme to zvládli velmi dobře. Já jsem do toho vstoupil v době, kdy se například rozhodovalo o zřízení záložní nemocnice na brněnském výstavišti. Byl jsem jednoznačně pro. Přesto, že se do dnešního dne nevyužila, určitě to bylo správné rozhodnutí. A prověřilo naši schopnost rychle a efektivně spolupracovat s ostatními institucemi.

Zdroj: DENÍK/ArchivDo jaké míry jste byl jako „nováček“ obeznámený s postupy kraje a krizového štábu na počátku druhé vlny koronaviru?

Ocenil jsem přístup bývalého hejtmana Bohumila Šimka, který umožnil nejen mně, ale i ostatním kolegům z koalice být součástí krizového štábu a postupně získávat povědomí o jeho fungování ještě před naším zvolením do funkcí. Uvědomuji si totiž, že to není standardní přístup a že ve všech krajích to tak nebylo. Zejména pro mě, jako pro člověka, který dnes krizový štáb koordinuje a řídí, to bylo velmi přínosné.

Zafungovaly krizové plány Jihomoravského kraje tak, jak měly?

Jsou v tomto ohledu mnohem obecnější a s pandemií koronaviru a jejími specifiky samozřejmě nepočítají. Jistě bude nutné je aktualizovat a přizpůsobit. Potřebujeme se adaptovat na aktuální situaci, řešit věci rychle a operativně. Troufám si říct, že to umíme.

Kritici vládu peskují za mnohdy chaotická nařízení. Co říkáte na instrukce z ministerstva zdravotnictví a dalších institucí směrem ke kraji?

Hodnotím to jedním slovem – zmatek. Kraje se informace dozvídaly na poslední chvíli, mnohdy z médií a musely se přizpůsobit a rychle jednat. Je potřeba si uvědomit, že nařízení vlády a jejich prezentace na brífinku trvá asi půl hodiny, ale zajištění úkolů, které z těchto rozhodnutí mnohdy padly právě na kraje, jsou nejen administrativně, ale i časově a logisticky mnohem náročnější. Trvá týden, než vláda stanoví přesná pravidla pro to, co máme zařídit a kraje to pak fakticky musí prosadit v řádu dvou nebo tří dnů.

Jihomoravané prožijí omezené Vánoce podle PES, jak je kraj připravený na případné další vlny koronaviru?

Věřím, že to nejhorší je za námi. Ukázalo se, že problém zvládáme. Nicméně hrozí třetí vlna a my už dnes máme nastavené procesy a postupy, které fungují.

Další posilování kapacit krajských nemocnic pro pacienty s Covid-19 tedy nechystáte?

V záloze je stále zmiňovaná nemocnice v areálu brněnského výstaviště.