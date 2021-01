Navzdory předpokládaným nižším daňovým příjmům do radničních pokladen.

Dokončit například opravy jižního křídla zámku chtějí příští rok v Moravském Krumlově.

Díky schválenému rozpočtu se tam rozjeté projekty nezastaví. „Práce na rekonstrukci jižního křídla zámku by měly trvat do října příštího roku, další peníze půjdou do výstavy Slovanské epopeje, kterou chceme do Krumlova přivézt na jaře,“ sdělil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Na opravy zámku i provozní náklady na výstavu Muchovy epopeje vyčlenili Krumlovští v rozpočtu přes osmdesát milionů korun.

Plánují ale také vybudování inženýrských sítí v lokalitě Na Kačence i výstavbu kolumbária. Na třicet milionů korun chtějí dát také do oprav komunikací. „Jedná se především o dokončení rekonstrukce ulic Rakšická a Palackého,“ upřesnil Třetina.

Schodek v rozpočtu pokryjí Krumlovští úvěrem. „Jedná se o klasický úvěr ve výši zhruba sedmdesát milionů korun,“ dodal první muž Moravského Krumlova s tím, že s investicemi pomohou i dotace.

Kompletní výměna kanalizace

Plány na zvelebení města mají také v Hrušovanech nad Jevišovkou. Za největší z nich považuje tamní starosta Miroslav Miloš revitalizaci prostoru u bytových domů v ulici Mlýnská. „Vyměníme tam kompletně kanalizaci, vybudujeme komunikace a chodníky i nová parkoviště, počítáme i s výsadbou zeleně. Zároveň bude vybudováno i nové veřejné osvětlení,“ přiblížil plány Miloš.

Hrušovanští se dočkají také rekonstrukce prostoru v okolí kostela a přilehlé ulice. „Zde budou vybudována nová parkovací místa, chodníky, komunikace ze žuly, osvětlení, dostavíme zeď s bránou, umístíme sochu, informační panel i mobiliář, vysázíme zeleň,“ vyjmenoval starosta.

V plánu má i vybudování kanalizace s přečerpávací stanicí v ulici Příkopy nebo atletické hřiště pro základní školu v Litobratřické ulici za zhruba šest milionů korun. „Na místním hřbitově vybudujeme vsypovou loučku a urnový háj. Na jaře také očekáváme, zda nám bude přiznána dotace z Norských fondů na revitalizaci místního zámku,“ podotkl Miloš.

Ve výčtu plánů počítá i s opravami vozovek v ulicích Mokrá a Drnholecká, o dalších rozhodnou dotace. „V případě získání dotací můžeme postavit vodovod Pastviny, dílny pro základní školu nebo Komunitní dům,“ dodal Miroslav Miloš s tím, že navzdory nákladným investicím v loňském roce se podařilo představitelům města ušetřit na další projekty.

Svázané ruce mají zatím v okresním městě Znojmo, kde právě kvůli nejistým příjmům do městské pokladny zastupitelé schválili rozpočtové provizorium. To zajistí jen chod úřadu a služeb, ale neumožní investice. Platit má do února, do schválení řádného rozpočtu. Hlavní prioritu má ale starosta města Jan Grois jasnou. „Všichni si uvědomujeme, že Znojmo potřebuje plavecký bazén, proto už jednáme o vhodném úvěru na jeho vybudování ve výši 250 až 300 milionů korun. Věřím, že ho projednáme a schválíme na únorovém jednání zastupitelů,“ sdělil Jan Grois.