Sám se přikláněl k variantě přemístění sochy. Diskuse v orgánech města je ale podle něj usnesením výboru ukončena. „Nevnímáme to v žádném případě jako prohru. Věříme, že následující čas a blízká budoucnost poskytne ještě dostatek prostoru pro veřejnou debatu nad konkrétním řešením umístění znojemského Ivana,“ dodal Kacetl za politické uskupení Pro Znojmo, jehož je členem.

Ivan ve víru peticí. Znojemští podepisují další, tentokrát za jeho přemístění

Hlasy o odstranění či přemístění vojáka osvoboditele, který je mnohým obyvatelům trnem v oku, se začaly objevovat po vojenském napadení Ukrajiny Ruskem. Mezi zastánce a hlavní iniciátory patří Roman Pospíšek. „Rozhodnutí mě nepřekvapuje, potvrzuje, že Znojmo je komunistické město. Jen jsem doufal, že tentokrát se to povede,“ neskrýval zklamání Pospíšek.

Svůj názor na to, že rudoarmějec s kulometem v ruce, vítající každého návštěvníka Znojma nemá v centru města co dělat, prý nezmění. „Navrhnu, aby tato „vzácnost“ města byla zařazena do seznamu kulturního dědictví Znojma jako turistická atrakce,“ poznamenal sarkasticky.

Pryč s Ivanem! Zní Znojmem. Nemíchejme historii s politikou, tvrdí jiní

Názory na odstranění či přemístění sochy se ve Znojmě objevily už v minulosti, vedení města ale argumentuje tím, že se jedná o kulturní památku a odkazuje na historické události.